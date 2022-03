Trọng tài Argentina mắc sai lầm tai hại không kém gì ở V-League

Sai sót của các trọng tài không chỉ xảy ra ở V-League (như sự vụ trọng tài Mai Xuân Hùng thổi phạt đền với CLB Hải Phòng trong trận đấu với B.Bình Dương ở vòng 4 V-League khi điểm phạm lỗi cách vòng cấm tới 1m), mà ngay cả những giải đấu có tính chuyên nghiệp như ở Argentina, các "ông vua áo đen" cũng đưa ra những quyết định sai lầm.

Trọng tài Argentina bị chỉ trích khi rút thẻ đỏ đuổi oan cầu thủ khỏi sân

Ở trận đấu giữa đội trẻ CLB Lanus với Banfield của Argentina, trong tình huống cầu thủ Juan Pablo Krilanovich của Lanus lao người dùng mặt cản phá tình huống sút bóng của Lautaro Cardozo nhưng vô tình khiến cả người anh ngã vào chân của trung vệ đội bạn.

Toàn bộ thân hình của Krilanovich đè lên chân của Cardozo khiến cầu thủ này gặp chấn thương nặng, phải khiêng cáng rời sân để đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Lautaro Cardozo sút bóng đập trúng mặt Krilanovich khi cầu thủ này băng ra cản phá.

Krilanovich băng ra rất nhanh và ngã xuống theo quán tính.

Toàn bộ thân hình của Krilanovich vô tình đè lên chân phải của Cardozo.

Chân của Cardozo dường như gãy gập sau tình huống này.

Trọng tài, cầu thủ của cả hai đội bóng đều tỏ ra lo lắng khi các nhân viên y tế điều trị cho Cardozo bị chấn thương. Đáng chú ý, trọng tài Martin Morenza điều khiển trận đấu sau đó đã rút thẻ đỏ trước sự ngỡ ngàng của Krilanovich cũng như của các cầu thủ Lanus, khi pha va chạm của anh dẫn đến chấn thương của Cardozo là hoàn toàn vô tình.

Trọng tài Martin Morenza bất ngờ rút thẻ đỏ cho Krilanovich mặc dù pha va chạm hoàn toàn vô tình.

Cardozo được đưa lên cáng đi cấp cứu ở bệnh viện sau đó.

Nhờ chơi hơn người, CLB Banfield đã có bàn thắng sau đó để gỡ hòa 1-1 và giữ nguyên tỷ số này cho đến hết trận đấu. Rất nhiều người hâm mộ đã chỉ trích quyết định đuổi khỏi sân vô cùng khắc nghiệt của trọng tài Martin Morenza với Krilanovich.

Một cổ động viên chia sẻ: "Tôi không biết điều gì tồi tệ hơn, do chấn thương không may mắn của Cardozo hay do Krilanovich bị đuổi khỏi sân do pha va chạm vô tình này". Một người khác trả lời: "Toàn bộ vở kịch rất đen đủi". Và một người thứ ba viết: "Trọng tài thật sự là một thảm họa".