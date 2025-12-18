Trở về trong lặng lẽ, HLV Mai Đức Chung vẫn tự hào về các học trò

Vòng tay ấm áp của người hâm mộ đón thầy trò HLV Mai Đức Chung trở về nước

Khép lại hành trình tại SEA Games 33, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chia thành hai nhóm trong chuyến bay trở về, một nhóm hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), nhóm còn lại về sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 18/12.

Tại ga Quốc tế sân bay Nội Bài, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao tặng bó hoa, chào mừng toàn đội trở về sau chuyến thi đấu.

Trước đó, lúc 18h, máy bay chở đội tuyển hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Sau khi hạ cánh, toàn đội mất khá nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý trước khi xuất hiện tại sảnh. Khác với những lần trở về trước, chuyến về nước lần này của đội tuyển bóng đá nữ diễn ra khá lặng lẽ, sau trận thua nghiệt ngã trước đội tuyển Philippines.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại SEA Games 33 bằng trận chung kết diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau 90 phút thi đấu chính thức và các hiệp phụ không phân định được thắng bại, trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam để thua với tỷ số 5-6, lỡ hẹn với tấm huy chương vàng của giải đấu.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ ông rất tiếc nuối khi đội tuyển để vuột mất tấm HCV trong hoàn cảnh không mong muốn. Tuy vậy, khi đặt chân xuống sân bay và nhận được sự quan tâm, động viên, chúc mừng từ đông đảo người hâm mộ, ông cảm thấy vui và phần nào vơi đi nỗi tiếc nuối.

Nhà cầm quân kỳ cựu bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ, những người đã chiến đấu bền bỉ suốt 120 phút.

Có mặt tại sân bay từ trước giờ đội tuyển nữ hạ cánh khoảng hai tiếng, anh Đỗ Việt Đức (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết đây không phải lần đầu anh ra sân bay đón đội tuyển trở về nước. Với những chuyến thi đấu ở nước ngoài mà không thể trực tiếp có mặt trên khán đài để cổ vũ, anh Đức luôn dành thời gian ra sân bay để chào đón và động viên các cầu thủ.

Chia sẻ tại đây, anh Đức bày tỏ: “Trong thể thao luôn có thắng và thua. Tôi luôn trân trọng tinh thần thi đấu của các cầu thủ, bởi họ luôn ra sân với tất cả nỗ lực, cống hiến những trận đấu đẹp cho người hâm mộ”.

Một số cổ động viên chụp ảnh lưu niệm cùng HLV Mai Đức Chung. Sau đó, ông cũng nhanh chóng trở về xe.

Tại sân bay, các nữ cầu thủ tạm chia tay nhau khi một số thành viên di chuyển bằng xe riêng để trở về địa phương.

Sau đó, toàn đội được bố trí xe buýt lớn đưa về, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi khoảng 10 ngày tại địa phương trước khi trở lại câu lạc bộ tập luyện, chuẩn bị cho các trận giao hữu tại Trung Quốc và tiếp đó là vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào tháng 3.