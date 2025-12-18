Thua trọng tài, tuyển nữ Việt Nam vẫn “vô địch” trong lòng người hâm mộ

Ngay sau trận chung kết, tình huống đội tuyển nữ Việt Nam đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận đã trở thành tâm điểm tranh luận khắp các diễn đàn.

Phút 30 trận chung kết SEA Games 33, Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines sau đường chuyền của Vạn Sự. Tuy nhiên, trọng tài biên Phutsavan Chanthavong đã phất cờ báo việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Trọng tài Phutsavan Chanthavong là tâm điểm sau trận đấu khi từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở góc quay chậm, có thể thấy Bích Thùy đứng thấp hơn đáng kể so với hàng phòng ngự đối phương, nhưng quyết định của tổ trọng tài gây nhiều tranh cãi. Nếu công nghệ VAR được áp dụng ở tình huống này, chắc chắn đội tuyển nữ Việt Nam đã được công nhận bàn thắng.

Quyết định không công nhận bàn thắng của tổ trọng tài đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính công tâm, chuyên môn và việc không áp dụng công nghệ VAR tại một giải đấu tầm khu vực như SEA Games.

Bạn đọc Văn Thắng chia sẻ: “Tôi là khán giả theo dõi qua màn hình ti vi mà cũng rất bức xúc trước quyết định của trọng tài biên. Bàn thắng quá rõ ràng nhưng lại không được công nhận, để rồi đội tuyển nữ Việt Nam phải thua ở loạt sút luân lưu đầy may rủi.

FIFA cần mổ băng, xác định sai sót của tổ trọng tài là lỗi kỹ thuật hay lỗi hành vi. Với vị trí đứng của trọng tài biên và trọng tài chính, trong khi tốc độ pha bóng không quá nhanh, có thể khẳng định đây không phải lỗi nhận định mà là sự cố ý. Cần có kết luận rõ ràng cho cộng đồng bóng đá thế giới”.

Bức xúc trước quyết định không công nhận bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam, bạn đọc Danh Nguyễn chia sẻ: “Tôi suýt nữa ném chiếc điện thoại vợ mới mua tặng vì bức xúc trước sự thiên vị quá lộ liễu của trọng tài chính và trọng tài biên. May thay tôi đã kiềm chế và suy nghĩ lại chứ không hôm nay phải ra ngoài cửa ngủ rồi! Sau trận đấu này, cần phải có cuộc điều tra nghiêm túc về tổ trọng tài này”.

Tổ trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng khi đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng của Nguyễn Bích Thùy (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù rất tiếc nuối với kết quả chung cuộc, bạn đọc Nguyễn Tiến Hợi cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch trong mắt người hâm mộ theo dõi trận đấu.

“Việc chỉ giành HCB là do trọng tài cố ý khi cầu thủ ghi bàn đứng trên cầu thủ đối phương tới 3m. Sau trận này, trọng tài có lẽ sẽ được mời làm nhiệm vụ ở các giải lớn hơn”, bạn đọc mỉa mai.

Đồng quan điểm, bạn đọc Lê Văn Liêm gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ nữ Việt Nam: “Trong mắt người hâm mộ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã là nhà vô địch Đông Nam Á. Không chỉ riêng bóng đá, nhiều môn thể thao khác cũng gặp vấn đề ở công tác trọng tài, thậm chí có sai sót nghiêm trọng.

Các vận động viên Việt Nam xứng đáng được tôn vinh như những nhà vô địch thực sự”.

Bạn đọc Thái Bình bày tỏ: “Buồn cho công tác tổ chức. Trọng tài đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi nhưng lại không có VAR hỗ trợ. Ngoài ra, việc nhầm lẫn quốc kỳ của một số quốc gia là điều khó chấp nhận. Thật tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam”.

Cùng quan điểm, bạn đọc Trần Thế Vinh cho rằng bàn thắng bị từ chối là lỗi của trọng tài, nhưng việc để sai sót đó tồn tại và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận chung kết là trách nhiệm của Ban tổ chức vì không áp dụng công nghệ VAR.

“Một giải đấu tầm khu vực như SEA Games mà không sử dụng các công nghệ hiện đại là đi thụt lùi so với thế giới. Ban tổ chức cần cân nhắc nghiêm túc vấn đề này”, bạn đọc nêu ý kiến.

Bích Thùy phản ứng với quyết định của trọng tài (Ảnh: Mạnh Quân).

Bạn đọc Nguyễn Quang cho rằng không chỉ bóng đá, nhiều môn thể thao khác tại SEA Games cũng thường xuyên xảy ra những quyết định gây tranh cãi từ trọng tài.

“Chỉ khi đội mạnh vượt trội thì mọi sự can thiệp thiếu công tâm mới không thể che giấu”, bạn đọc viết.

Đặt câu hỏi về công tác tổ chức, bạn đọc Đinh Tuyến Trần thắc mắc: “Tại sao một giải đấu quan trọng như SEA Games lại không bố trí VAR? Vai trò của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á ở đâu khi các giải quốc gia đã áp dụng công nghệ này?”.

“Ủy ban trọng tài bóng đá Đông Nam Á cần họp và xử lý nghiêm tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này, đồng thời làm rõ có hay không sự khuất tất dẫn đến sai sót khó chấp nhận như vậy”, bạn đọc nêu quan điểm.

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Bảo Châu cho rằng: “Ngay từ đầu đã biết giải đấu không áp dụng VAR thì chắc chắn sẽ có sai sót. Khi đã chấp nhận luật chơi, quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài. Tôi đồng tình với HLV Mai Đức Chung, dù kết quả thế nào, các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Bạn đọc Minh Tiệp chia sẻ: “Tôi theo dõi toàn bộ trận đấu và thấy các cầu thủ nữ Việt Nam vượt trội đối thủ về chiến thuật, kỹ thuật, tinh thần thi đấu. Các em luôn là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ và xứng đáng được vinh danh hơn cả tấm huy chương vàng”.