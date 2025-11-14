Truyền thông thế giới phản ứng về tấm thẻ đỏ chưa từng có của Ronaldo

"Chưa từng có trong tiền lệ. Điều này chưa bao giờ xảy ra với Ronaldo trước đây", tờ A Bola của Bồ Đào Nha giật tít nói về tấm thẻ đỏ lần đầu tiên trong lịch sử của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, khi "Selecao châu Âu" nhận thất bại 0-2 trước Ireland ở bảng F vòng loại World Cup khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng 14/11 (giờ Việt Nam).

Ronaldo thúc cùi chỏ với Dara O'Shea khi bị kèm sát trong vòng cấm (Ảnh: Getty).

Ronaldo đã có hành động không đẹp khi thúc cùi chỏ với hậu vệ Dara O'Shea ở phút 59, khi mà tuyển Bồ Đào Nha đang bị dẫn trước hai bàn và chơi bế tắc trước đội chủ nhà.

Ban đầu trọng tài chỉ phạt thẻ vàng với Ronaldo, nhưng sau khi xem lại công nghệ VAR, vị trọng tài này đã đổi thành tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu của đội trưởng Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo sau 22 năm cống hiến và ở lần ra sân thứ 226 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tổng cộng, đây là lần thứ 13 Ronaldo bị đuổi khỏi sân trong sự nghiệp và là lần thứ 9 anh nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tiền đạo 40 tuổi bị đuổi khỏi sân 6 lần khi còn thi đấu cho Real Madrid, 5 lần khi thi đấu cho Man Utd và một lần khi thi đấu cho Juventus.

"Nếu Ronaldo bị treo giò hai trận vì tấm thẻ đỏ, anh ấy có thể vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 (nếu Bồ Đào Nha đánh bại Armenia vào ngày 16/11 tới). Nếu đội tuyển Bồ Đào Nha phải đá vòng play-off, Ronaldo sẽ có cơ hội thi đấu ngay từ đầu giải đấu năm sau, tất nhiên là với điều kiện Bồ Đào Nha giành chiến thắng", tờ A Bola nhấn mạnh.

Ronaldo phản ứng với đám đông trên khán đài sau khi bị đuổi khỏi sân (Ảnh: Getty).

"Ronaldo, màn trình diễn đáng xấu hổ" là dòng tít lớn trên tờ AS của Tây Ban Nha khi nhấn mạnh thất bại của tuyển Bồ Đào Nha trước Ireland và cho rằng Troy Parott, người lập cú đúp cho Ireland trông "ngầu" và "trưởng thành" hơn nhiều so với đội trưởng đội tuyển quốc gia.

"Lễ ăn mừng sẽ phải chờ đợi, dù có vẻ gần kề đến đâu. Bồ Đào Nha vẫn chưa phải là đội tuyển dự World Cup 2026 vì họ đã thua Ireland, trong khi nếu giành được 3 điểm, họ đã có thể chắc chắn giành vé.

Nhưng vấn đề không phải là số cơ hội bạn có, mà là số lần bạn chuyển hóa thành công và Troy Parrott tỏ ra sắc bén hơn nhiều so với Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva, Joao Neves... Và Troy Parrott cũng chín chắn hơn cả số 7 nữa", tờ AS bình luận.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) coi Ronaldo là một trong những "nhân vật tiêu cực" trong thất bại của Bồ Đào Nha, điều có thể gây nguy hiểm cho sự hiện diện của họ tại vòng bảng World Cup. Tờ báo này cũng nhấn mạnh đến việc tiền đạo này đi bộ vào phòng thay đồ trong khi bị các cổ động viên Ireland khiêu khích.

Tại Anh, BBC Sport đã nêu bật việc Ronaldo bị đuổi khỏi sân lần đầu tiên khi còn khoác áo Bồ Đào Nha, khiến CĐV trên khán đài la hét chế giễu trong trận thua bất ngờ trước Ireland. Tờ Sky Sports thì cho rằng "hy vọng lội ngược dòng của Bồ Đào Nha đã bị phá hỏng khi "bùa hộ mệnh" này bị đuổi khỏi sân".

Tờ Dailymail (Anh) thì mô tả chi tiết: "Ronaldo không tin vào quyết định phạt thẻ đỏ của trọng tài, anh đã vỗ tay một cách mỉa mai trước hàng ngàn người hâm mộ cuồng nhiệt chen chúc tại SVĐ quốc gia Ireland trước khi lê bước về phía đường hầm.

Trận thua Ireland khiến Bồ Đào Nha chưa thể sớm giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Và những lời phàn nàn của cầu thủ người Bồ Đào Nha không dừng lại ở đó. Anh dường như đã trút giận lên ban huấn luyện của đội tuyển Ireland, dường như đã nói "làm tốt lắm" trong một video, trước khi cựu hậu vệ Chelsea Ricardo Carvalho ngăn anh lại".

Tờ báo của Italy, Gazetta dello Sport cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trước tấm thẻ đỏ của Ronaldo, người đã làm nổi bật trận thua của Bồ Đào Nha trước Ireland và khiến cuộc chiến giành quyền đi tiếp tại bảng F trở nên căng thẳng.

"Sự điên rồ của Ronaldo xảy ra ở phút thứ 59, anh thúc khuỷu tay vào lưng một đối thủ và bị đuổi khỏi sân sau khi VAR vào cuộc. Khi rời sân, CR7 đã bị đám đông tại sân vận động Aviva la ó. Bồ Đào Nha phải giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo và cũng là trận đấu cuối cùng của họ với Armenia để đảm bảo tấm vé trực tiếp dự World Cup 2026", tờ Gazetta dello Sport nhấn mạnh.