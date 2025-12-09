Thể thao Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vàng” của pickleball

Sự bùng nổ của pickleball ở Việt Nam trong những năm gần đây đã vượt xa mọi dự đoán, minh chứng là những số liệu và sự kiện ấn tượng. Việt Nam đang nhanh chóng định vị mình là một trong những trung tâm pickleball năng động và có tiềm năng lớn nhất khu vực châu Á.

Vinh Hiển (bên trái) và Hoàng Nam (bên phải) khẳng định sức mạnh của pickleball Việt Nam tại PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 (Ảnh: FBNV).

Theo các thống kê quốc tế, Việt Nam hiện là quốc gia có tốc độ phát triển bộ môn pickleball nhanh thứ hai thế giới (chỉ sau Malaysia) và dẫn đầu châu Á về tỷ lệ người biết đến (mức nhận biết lên tới 88%).

Với cộng đồng lớn mạnh, Việt Nam có khoảng 30.000 đến 35.000 người chơi thường xuyên và hơn 250 câu lạc bộ trên toàn quốc, phủ sóng từ các thành phố lớn đến các tỉnh thành.

Sự tăng trưởng còn thể hiện qua doanh số các sản phẩm pickleball, cho thấy người chơi sẵn sàng đầu tư vào bộ môn này, biến pickleball từ một thú vui thành một phần của lối sống thường nhật.

Thành công gần đây của các vận động viên Việt Nam tại hệ thống giải đấu danh giá PPA Tour Asia là dấu ấn quan trọng nhất, khẳng định chất lượng đào tạo và bản lĩnh thi đấu của các tay vợt người Việt.

Cú đúp vô địch lịch sử tại PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 với danh hiệu đơn Nam (Lý Hoàng Nam) và đôi Nam (Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân) chính thức đưa pickleball Việt Nam lên bản đồ thành tích châu lục.

Bên cạnh đó, Lý Hoàng Nam đã tạo nên địa chấn khi đánh bại Federico Staksrud, tay vợt đang xếp hạng 2 thế giới ở trận bán kết đơn nam. Đây là minh chứng rõ ràng nhất về khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các ngôi sao quốc tế, đặc biệt là những VĐV đến từ châu Âu, cái nôi của pickleball thế giới.

Các giải đấu pickleball tại Việt Nam đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp (Ảnh: Pickleball D Joy).

Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của pickleball ở Việt Nam còn được củng cố bởi các bước đi chuyên nghiệp hóa từ cấp độ quản lý nhà nước đến tổ chức giải đấu.

Các giải đấu cấp quốc gia và hệ thống giải chuyên nghiệp như Pickleball D-Joy Tour đã được tổ chức với quy mô lớn, tạo điều kiện cọ xát và nâng cao trình độ vận động viên.

Mới đây, Pickleball đã được đưa vào danh sách 47 môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sự công nhận này là nền móng vững chắc cho việc thành lập đội tuyển quốc gia và đầu tư bài bản trong dài hạn.

Các khu nghỉ dưỡng và khu phức hợp thể thao đang tích cực xây dựng sân pickleball chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và du khách.

Tất cả những yếu tố trên đã hợp lực, tạo nên một "Kỷ nguyên vàng" cho pickleball Việt Nam. Từ một môn thể thao mới lạ, pickleball đang trở thành niềm hy vọng mới của thể thao nước nhà, hứa hẹn gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.