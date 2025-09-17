Tranh cãi nảy lửa vì Lamine Yamal, UEFA lên tiếng

Lamine Yamal đã bị phát hiện chấn thương mu bàn chân sau khi trở về phục vụ cho đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vừa qua. Sau đó, HLV Hansi Flick của Barcelona đã lên tiếng tố cáo đội tuyển Tây Ban Nha cố tình tiêm thuốc giảm đau, ép Yamal phải ra sân vì chấn thương.

Barcelona tố đội tuyển Tây Ban Nha tiêm thuốc giảm đau, ép Yamal ra sân (Ảnh: Getty).

HLV người Đức tuyên bố: “Yamal vẫn bị ép ra sân dù dính chấn thương. Cậu ấy đang gặp vấn đề lớn. Yamal đã ra sân 73 phút và 79 phút trong hai trận của đội tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, tiền đạo này không thể tập luyện vì bị đau.

Đây là cách Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chăm lo cho các cầu thủ sao? Tôi thực sự buồn vì điều đó”.

Đáp lại, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha khẳng định Barcelona đã được thông báo đầy đủ mọi thông tin về chấn thương của Yamal. Bên cạnh đó, việc ra sân thi đấu trong hai trận gặp Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ là do “mong muốn của cầu thủ”.

HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente khẳng định không có cầu thủ nào gặp vấn đề nghiêm trọng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua.

Đáp lại, Barcelona tiếp tục chỉ trích RFEF vô trách nhiệm. Họ cho rằng trường hợp của Yamal cần tới sự tư vấn của các bác sĩ, chứ không thể để một cầu thủ mới 18 tuổi tự quyết định.

Trước việc Barcelona và RFEF liên tục chỉ trích nhau, UEFA đã vào cuộc. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, đã kêu gọi bảo vệ sức khỏe cầu thủ khi sức khỏe của họ đã đi tới giới hạn vì lịch thi đấu dày đặc.

Người đứng đầu UEFA cho biết: “Sự hợp tác của UEFA với FIFPRO (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) phản ánh trách nhiệm chung của chúng tôi trong việc bảo vệ sức khỏe của cầu thủ và củng cố nền tảng của môn thể thao.

Khi nhu cầu đối với cầu thủ ngày càng tăng, việc hợp tác với các Liên đoàn quốc gia, CLB và cầu thủ để tìm ra giải pháp cân bằng cho tương lai của bóng đá”.

UEFA kêu gọi CLB và đội tuyển quốc gia đoàn kết để bảo vệ sức khỏe của các cầu thủ (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, ông David Terrier, Chủ tịch công đoàn của FIFPRO thừa nhận: “Tất cả chúng ta đều nhận thấy lịch thi đấu đã đi đến điểm giới hạn sức khỏe của các cầu thủ. Ở châu Âu, chúng ta may mắn khi có đầy đủ công cụ và đối tác, bao gồm CLB, giải đấu và các Liên đoàn quốc gia, để xây dựng những quy chuẩn nhằm bảo vệ sự an toàn của cầu thủ, đồng thời đảm bảo bóng đá cấp CLB lẫn đội tuyển tiếp tục truyền cảm hứng, gắn kết và phát triển”.

Trong thời gian qua, Yamal vẫn vắng mặt trong đội hình của Barcelona. Cầu thủ này không ra sân ở trận thắng 6-0 trước Valencia ở La Liga cuối tuần qua. Nhiều khả năng, anh sẽ không kịp góp mặt trong trận gặp Newcastle ở Champions League. Barcelona chưa hẹn cụ thể ngày trở lại của thần đồng 18 tuổi.