Vắng Lamine Yamal, Barcelona vẫn dễ dàng thắng Valencia 6-0

Với việc Real Madrid toàn thắng, Barcelona đối diện nhiều áp lực khi tiếp đón Valencia. HLV Hansi Flick đưa ra nhiều điều chỉnh về đội hình khi các tiền đạo Rashford, Fermin Lopez, Bardghji, Torres được trao cơ hội đá chính.

Barcelona dễ dàng thắng Valencia 6-0 (Ảnh: Getty).

Lamine Yamal vắng mặt do chấn thương còn Raphinha và Lewandowski ngồi trên ghế dự bị, tuy nhiên Barcelona vẫn dễ dàng áp đảo Valencia. Ngay từ đầu trận, Rashford có pha dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Nỗ lực ép sân của Barcelona được cụ thể hóa ở phút 29, Torres chạm bóng tinh tế để tạo ra đường chuyền cực hay cho Fermin Lopez băng xuống ghi bàn mở tỷ số. Barcelona tiếp tục áp đảo, họ kiểm soát bóng đến 74% nhưng không thể có thêm bàn thắng ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, Valencia có ý định dồn lên tấn công và bị Barcelona trừng phạt ngay lập tức. Sau khi Torres đưa bóng trúng cột dọc, Raphinha đã tận dụng tốt đường kiến tạo đẳng cấp của Rashford để nâng tỷ số lên thành 2-0 ở phút 53.

Ba phút sau, Barcelona dễ dàng dẫn 3-0 sau cú dứt điểm của Fermin Lopez từ rìa vòng cấm. Raphinha cũng hoàn tất cú đúp của mình, tận dụng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Valencia để đánh bại Julen Agirrezabala, giúp Barcelona có bàn thắng thứ 4 ở phút 66.

Lewandowski tỏa sáng trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Getty).

Dani Olmo và Robert Lewandowski được tung vào sân, khiến thế trận tấn công của Barcelona trở nên đa dạng hơn. Phút 76, Lewandowski nâng tỷ số trận đấu lên 5-0 sau pha dứt điểm tinh tế từ đường chuyền của Dani Olmo.

Đến phút 86, Marc Bernal kiến tạo để Lewandowski hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng 6-0 cho Barcelona. Ngôi sao người Ba Lan đã có trận đấu đáng nhớ khi anh mới trở lại sau chấn thương.

Barcelona tạm thời có được 10 điểm/4 trận và vươn lên thứ hai La Liga sau Real Madrid (12 điểm). Thầy trò HLV Hansi Flick tự tin trước cuộc so tài với Newcastle ở vòng bảng UEFA Champions League giữa tuần này.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Garcia; Martín, Cubarsi, Eric García, Kounde; Casado, Pedri; Rashford, Fermon Lopez, Bardghji; Torres.

Bàn thắng: Fermin Lopez (29', 56'), Raphinha (53', 66'), Lewandowski (76', 86').

Valencia: Agirrezabala; Gayà, Copete, Diakhaby, Tarrega, Foulquier; Santamaria, Moreno, Noguerol; Danjuma, Duro.