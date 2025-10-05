Tranh cãi Man Utd thoát phạt đền, Ban tổ chức Premier League lên tiếng

Phút cuối hiệp 1, khi Man Utd đang dẫn trước 2-0 trong trận đấu với Sunderland ở vòng 7 Premier League diễn ra trên sân nhà Old Trafford tối 4/10, trọng tài Stuart Attwell bất ngờ chỉ tay vào chấm phạt đền khi cho rằng tiền đạo Benjamin Sesko đã phạm lỗi với Trai Hulme trong vòng cấm.

Ban đầu trọng tài quyết định thổi phạt đền với Man Utd khi cho rằng Sesko phạm lỗi với Trai Hulme trong vòng cấm (Ảnh: The Sun).

Tuy nhiên trọng tài đã lật ngược quyết định khi tham khảo công nghệ VAR (ảnh: The Sun).

Ban đầu, trọng tài Stuart Attwell không nhìn thấy tình huống nhưng sau khi có ý kiến từ trọng tài biên, vị "vua áo đen" 42 tuổi đã cho đội khách được hưởng một quả 11m. Quyết định của trọng tài Stuart Attwell đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ đội trưởng Bruno Fernandes cũng như các cầu thủ của Man Utd.

Dù vậy, sau khi có hỗ trợ từ công nghệ VAR, trọng tài Stuart Attwell đã bẻ còi và rút lại quyết định thổi phạt đền với Man Utd, thay vào đó chỉ là một quả đá phạt góc cho đội khách. Quả phạt góc của Sunderland sau đấy không thành công và hiệp 1 kết thúc với 2 bàn thắng nghiêng về phía đội chủ nhà.

Trong hiệp 2, những nỗ lực của Sunderland không mang lại kết quả khi chấp nhận trắng tay ra về ở sân Old Trafford. Trong khi đó chiến thắng này giúp Man Utd tạm thời tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 14 lên thứ 8 ở Premier League.

Mason Mount (số 7) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Man Utd ở phút thứ 8 của trận đấu (Ảnh: EPA).

Đáng chú ý, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) cũng đã phát đi thông báo lý giải vì sao Man Utd thoát khỏi một quả phạt đền ở cuối hiệp 1.

"Sau khi xem xét VAR, trọng tài đã hủy bỏ quyết định ban đầu về quả phạt đền cho Sunderland. Cầu thủ Man Utd không phạm lỗi. Anh ấy không va chạm với đầu của tiền đạo đối phương.

Vì bóng đã ra ngoài sân khi quyết định được đưa ra nên quyết định cuối cùng là quả phạt góc", PGMOL cho biết.

Chiến thắng của Man Utd là chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà. Tuy nhiên phong độ của "Quỷ đỏ" trên sân khách là không tốt khi gần nhất để thua cả Man City lẫn Brentford. Sau trận đấu với Sunderland, Man Utd sẽ có hai tuần nghỉ ngơi theo lịch FIFA Days tháng 10 trước khi hành quân đến sân Anfield của Liverpool ở vòng 8 Premier League.