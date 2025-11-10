Tranh cãi lớn khi Liverpool bị tước bàn thắng, Man City liên tục hưởng lợi

Phút 37 trong trận đấu giữa Man City và Liverpool ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh trên sân Etihad đã xảy ra tình huống tranh cãi. Từ pha đá phạt góc, Van Dijk đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Donnarumma. Tuy nhiên, trọng tài Chris Kavanagh lại từ chối bàn thắng ấy khi xác định Andy Robertson rơi vào thế việt vị và tham gia vào tình huống.

Liverpool cho rằng Robertson không hề tham gia vào tình huống (Ảnh: The Sun).

Dù hậu vệ người Scotland không chạm bóng nhưng hành động cúi xuống của anh được cho là đã “can thiệp vào khả năng chơi bóng của đối thủ”. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cũng khẳng định Robertson đã có “một hành động rõ ràng ảnh hưởng đến đối phương”.

Đáng chú ý, ở thời điểm đó, Man City đang dẫn trước 1-0. Nếu bàn thắng của Van Dijk được công nhận, tỷ số sẽ là 1-1 và trận đấu có thể rẽ sang hướng khác. Quyết định của trọng tài đã tạo nên tranh cãi gay gắt.

HLV Arne Slot tỏ ra vô cùng tức giận. Ông thậm chí chỉ ra rằng, chính trọng tài Chris Kavanagh từng công nhận bàn thắng tương tự của Man City trong cuộc đối đầu với Wolves mùa trước. Khi đó, John Stones ghi bàn quyết định giúp Man “xanh” thắng Wolves, dù Bernardo Silva cũng có hành động cúi xuống trước mặt thủ thành Jose Sa. Sau khi xem lại VAR, bàn thắng vẫn được công nhận.

Man City được công nhận bàn thắng trong trận đấu với Wolves ở mùa giải trước dù cho Bernardo Silva có vị trí giống với Robertson (Ảnh: The Sin).

Ở mùa giải 2023/24, Man City cũng từng được hưởng lợi từ một tình huống tương tự. Trong trận thắng Fulham hồi tháng 9/2023, Nathan Ake ghi bàn trong khi Manuel Akanji dường như đã cố gắng tham gia pha bóng dù đứng ở vị trí việt vị. Dù Fulham phản ứng dữ dội, VAR vẫn giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng.

HLV Arne Slot bày tỏ sự bức xúc: “Thật khó để tôi nói gì thêm. Theo quan điểm của tôi, rõ ràng đó là quyết định sai. Robertson hoàn toàn không ảnh hưởng đến thủ môn. Ngay sau trận đấu, có người cho tôi xem lại tình huống tương tự mà Man City được công nhận trước Wolves năm ngoái, cũng do chính trọng tài Kavanagh điều khiển.

Trọng tài biên mất tới 13 giây mới phất cờ báo việt vị, cho thấy có sự trao đổi giữa họ. Nhưng dù sao, điều đó cũng không thay đổi được gì. Chúng tôi chơi tệ trong hiệp 1 và để thua từ các tình huống cố định. Có lẽ tỷ số phản ánh đúng màn trình diễn, nhưng điều đáng nói là sự thiếu nhất quán trong những quyết định như vậy”.

Nathan Ake vẫn được công nhận bàn thắng dù Manuel Akanji ở trong thế việt vị và có động thái đánh đầu (Ảnh: The Sun).

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên (CĐV) Liverpool đã phản đối dữ dội quyết định của trọng tài Kavanagh. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu như:

“Thủ môn Donnarumma không thể nào với tới bóng. Robertson không hề che tầm nhìn của anh ta. Sao trọng tài lại không công nhận bàn thắng của Liverpool?”.

“Thật nực cười. Robertson không hề liên quan tới tình huống này. Thủ môn Donnarumma đã bay người hết cỡ rồi. Đó là quyết định tệ hại”.

“Trọng tài đã tạo ra một vụ cướp trắng trợn với Liverpool”.

“Trọng tài loại Liverpool ra khỏi cuộc đua vô địch rồi”.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 của Man City trước Liverpool. Sau thất bại này, The Kop bị đẩy xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 18 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. Trong khi đó, Man City vươn lên vị trí thứ hai với 22 điểm.