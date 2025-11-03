Haaland tỏa sáng, Man City khuất phục Bournemouth và vươn lên nhì bảng

Man City đã tìm lại cảm giác chiến thắng tại Ngoại hạng Anh khi đánh bại Bournemouth 3-1 trên sân nhà Etihad. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Pep Guardiola chấm dứt chuỗi phong độ chệch choạc, mà còn nối dài thành tích đối đầu ấn tượng trước đối thủ khi thắng 16 và chỉ thua 1 trong 17 lần gặp nhau tại giải đấu.

Sau trận thua đáng thất vọng trước Aston Villa ở vòng đấu trước, HLV Guardiola đã yêu cầu các học trò phải thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch. Dẫu vậy, Man City suýt phải nhận “gáo nước lạnh” chỉ sau 45 giây khi Eli Junior Kroupi thoát xuống đối mặt Gianluigi Donnarumma, nhưng bàn thắng sớm của Bournemouth không được công nhận vì lỗi việt vị.

Man City áp đảo Bournemouth tại Etihad (Ảnh: Getty).

Tình huống đó như lời cảnh báo giúp đội chủ nhà bừng tỉnh. Từ đây, họ bắt đầu áp đặt thế trận và sớm khai thông bế tắc nhờ sự tỏa sáng quen thuộc của Erling Haaland. Phút 17, tiền đạo người Na Uy băng lên đón đường chọc khe của tân binh Rayan Cherki, bình tĩnh dứt điểm hạ gục Djordje Petrovic, mở tỷ số cho Man City.

Dù bị dẫn trước, Bournemouth vẫn chơi đầy quyết tâm. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, họ bất ngờ gỡ hòa 1-1. Phút 25, Tyler Adams nhanh chân dứt điểm cận thành sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, tận dụng pha cản phá lỗi của Donnarumma từ quả phạt góc của Alex Scott.

Niềm vui của đội khách không kéo dài lâu. Phút 33, Haaland lại lên tiếng với pha thoát xuống tốc độ, vượt qua Petrovic rồi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1. Đây đã là bàn thắng thứ 13 của chân sút người Na Uy tại Ngoại hạng Anh mùa này - một minh chứng cho phong độ hủy diệt của anh trong màu áo xanh thành Manchester.

Cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Bournemouth (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Bournemouth nỗ lực dâng cao nhằm tìm bàn gỡ và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành Donnarumma. Tuy nhiên, thủ môn người Ý đã chuộc lỗi bằng pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm cận thành của Kroupi.

Không để đối thủ có thêm cơ hội, Man City nhanh chóng tái lập thế trận kiểm soát và tung đòn kết liễu. Phút 60, Phil Foden thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Nico O'Reilly thoát xuống, khống chế một nhịp rồi sút chéo góc hiểm hóc, ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Khoảng cách hai bàn khiến Bournemouth gần như bất lực trong việc xoay chuyển cục diện. Dù cả hai đội đều thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự trong những phút cuối, thế trận vẫn nằm trọn trong tầm kiểm soát của Man City.

Chiến thắng này giúp Man City tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, hơn chính Bournemouth một điểm. Thầy trò Guardiola hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm - khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp trong giai đoạn khốc liệt sắp tới.