Foden tỏa sáng rực rỡ, Man City đại thắng Dortmund 4-1 tại Etihad

Man City tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thứ 6 trong 7 trận đấu chính thức gần nhất, đánh bại Borussia Dortmund 4-1 tại vòng bảng UEFA Champions League. Kết quả này giúp đội chủ sân Etihad nối dài chuỗi 9 trận bất bại trước các đối thủ đến từ Đức.

Hiếm có đội bóng nào dám tới Etihad và chủ động áp đặt lối chơi, nhưng Dortmund đã làm điều đó và suýt chút nữa phải trả giá sớm. Dù nhập cuộc tự tin, đại diện Bundesliga nhanh chóng bị Man City bắt bài. Thủ môn Gregor Kobel phải làm việc vất vả sau cú sút xa khoảng 25 mét của Phil Foden, trước khi Savinho dứt điểm bồi đưa bóng chệch cột dọc.

Cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Phút 22, Foden tiếp tục thử vận may với một cú sút tương tự, lần này anh được Tijjani Reijnders kiến tạo khéo léo, tạo điều kiện để tiền vệ người Anh tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc thấp, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trận đấu của Man City sẽ không trọn vẹn nếu thiếu vắng Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy để lại dấu ấn quen thuộc ở phút thứ 29. Jeremy Doku là người khởi xướng pha bóng, phối hợp cùng Savinho trước khi chuyền dọn cỗ để Haaland dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Dortmund hiếm hoi tạo được cơ hội nguy hiểm ở cuối hiệp một khi Karim Adeyemi băng xuống bên cánh phải, buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cản phá.

Sang hiệp hai, Foden tiếp tục mang đến “màn pháo hoa” cho Etihad. Phút 57, anh ghi bàn thắng thứ hai của riêng mình từ một pha cứa lòng hoàn hảo từ khoảng 20 mét, gần như trùng khớp với bàn mở tỷ số, đưa bóng vào đúng góc thấp bên trái khung thành. Ít phút sau, Man City suýt có thêm bàn thứ tư khi Foden tạt bóng cho Savinho bật cao đánh đầu, tiếc rằng bóng đi vọt ra ngoài.

Khoảng cách 3 bàn khiến Dortmund không còn hy vọng giành điểm, đội khách cố gắng vùng lên tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 72, từ một tình huống đá phạt nhanh, Julian Ryerson chuyền cho Waldemar Anton dứt điểm cận thành, mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Đội khách thậm chí suýt có thêm cơ hội khi John Stones phải vất vả cản phá cú sút của Adeyemi. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Dortmund đều bị dập tắt ở phút bù giờ, khi cầu thủ vào sân thay người Rayan Cherki ấn định chiến thắng 4-1 cho Man City.

Với kết quả này, đoàn quân của Pep Guardiola nối dài chuỗi phong độ thăng hoa, trong khi Dortmund đứt mạch 23 trận bất bại tại vòng bảng Champions League.