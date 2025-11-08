Man City đối đầu Liverpool, HLV Pep Guardiola đạt cột mốc ấn tượng

"Những con số thật điên rồ", HLV Pep Guardiola bày tỏ trước thềm trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp khi Man City sẽ tiếp đón Liverpool trên sân Etihad diễn ra vào 23h30 ngày mai (9/11, giờ Việt Nam).

Chiến lược gia người Tây Ban Nha lần lượt dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich trước khi đảm nhiệm vai trò "thuyền trưởng" của Man City, giành được 715 trận thắng trong số 999 trận và giành được vô vàn danh hiệu cho cả 3 CLB nói trên.

HLV Pep Guardiola kỳ vọng Man City sẽ chiến thắng trước Liverpool trong trận đấu đánh dấu cột mốc 1.000 trận cầm quân trong sự nghiệp của chiến lược gia người Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters).

Trận đấu giữa Man City và Liverpool sẽ là trận thứ 1.000 trong sự nghiệp của Pep Guardiola - cột mốc mà chỉ có những HLV "lão làng" như Alex Ferguson, Arsene Wenger hay Neil Warnock mới chạm tới.

"Tôi không nghĩ mình sống để nghĩ về số lần cầm quân, nhưng khi bạn đạt được cột mốc và đọc về những gì mình đã làm... những chiến thắng, những trận hoà kịch tính, không chỉ ở Premier League và Champions League, đặc biệt những gì đã làm được ở Barcelona, ​​thật đáng kinh ngạc.

Vậy nên, rất khó để đạt được cột mốc này. Nếu như phải bắt đầu lại, tôi sẽ không thể tin mình có thể đạt được nó", HLV Pep Guardiola bày tỏ về cột mốc lớn trong sự nghiệp.

Guardiola, người đảm nhận "ghế nóng" tại sân Etihad vào năm 2016 cũng cho rằng Liverpool luôn là đối thủ nặng ký với Man City khi hai CLB đã thống trị bóng đá Anh trong thập kỷ qua, cùng nhau chia sẻ 8 chức vô địch Ngoại hạng Anh.

"Tất nhiên, Barcelona đã tác động rõ ràng đến cuộc sống của tôi với tư cách là một cậu bé nhặt bóng, cầu thủ bóng đá, huấn luyện viên.. Tất nhiên, Bayern Munich cũng là một bước tiến đáng kinh ngạc.

Nhưng Liverpool, đặc biệt là với cựu HLV Jurgen Klopp, là đối thủ lớn nhất của tôi ở đất nước này. Thành thật mà nói, không thể nào tốt hơn được nữa", HLV Pep Guardiola bày tỏ.

Huấn luyện viên huyền thoại của Man Utd, Alex Ferguson (người đã từng trải qua hơn 2.000 trận cầm quân trong sự nghiệp lẫy lừng của mình) cũng đã lên tiếng chúc mừng Pep Guardiola.

"Tình yêu sâu sắc và niềm đam mê của ông ấy dành cho bóng đá luôn rất rõ ràng và ông nên rất tự hào về tác động không thể phai mờ mà ông vẫn đang tạo ra trên toàn cầu.

Đạt được 1.000 trận đấu và đạt được sự bền bỉ như vậy trong bóng đá là một cột mốc không thể đánh giá thấp và việc tiếp tục giành chức vô địch giải đấu, Champions League và Cúp quốc gia ở ba giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu là điều tuyệt vời", Sir Alex Ferguson khẳng định.