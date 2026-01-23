Cú giao bóng bổng đang dần lên ngôi tại các sân pickleball ở Việt Nam

Tại các cụm sân pickleball từ Hà Nội đến TPHCM thời gian gần đây, người chơi dễ dàng bắt gặp một hình ảnh lạ lẫm. Những cú giao bóng không còn đi xé gió, sát mặt lưới mà bay cao vút rồi rơi thẳng đứng xuống cuối sân. Đây chính là kỹ thuật đang dần biến những tay vợt ưa lối đánh sức mạnh trở thành "nạn nhân" của sự lúng túng.

Những cú giao bóng ngày càng được nhiều người chơi tại Việt Nam ưa chuộng (Ảnh: Quyết Thắng).

Nếu như trong tennis hay bóng bàn, giao bóng mạnh là ưu thế tuyệt đối, thì ở pickleball, sự biến ảo về quỹ đạo mới là chìa khóa. Kỹ thuật giao bóng bổng thực chất là việc người chơi đưa quả bóng đi theo hình cầu vồng với độ cao vượt quá tầm với thông thường, nhắm thẳng vào khu vực sát vạch cuối sân.

Sự lợi hại của cú đánh này nằm ở chính vẻ ngoài "hiền lành" của nó. Quả bóng bay chậm nhưng có quỹ đạo rơi cực kỳ khó chịu. Đối phương thay vì chỉ việc đứng yên đón bóng, nay buộc phải quan sát kỹ điểm rơi và thường xuyên phải lùi lại trong tư thế không thuận lợi. Chỉ cần một chút sơ sẩy trong việc căn nhịp, cú trả bóng sẽ dễ dàng đi vào lưới hoặc bay ra ngoài sân.

Theo chia sẻ của nhiều người chơi lâu năm, giao bóng bổng đặc biệt hiệu quả đối với những đối thủ có xu hướng "nôn nóng" lên lưới. Khi quả bóng bay cao và sâu, người nhận bóng bị buộc phải di chuyển giật lùi, gây khó khăn và dễ mất thăng bằng.

"Cú giao bóng bổng không nhằm mục đích ăn điểm trực tiếp ngay lập tức, nhưng nó phá nát nhịp độ của đối thủ. Khi họ phải lùi lại để đón một quả bóng nảy cao ngang đầu, họ không còn tư thế tốt để thực hiện cú trả bóng tấn công. Lúc đó, quyền kiểm soát trận đấu nằm trong tay tôi", anh Thế Hưng, một người chơi tại Hà Nội, chia sẻ.

Những cú giao bóng uy lực không còn là nỗi sợ của những người chơi pickleball lâu năm (Ảnh: Quyết Thắng).

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, giao bóng bổng còn là đòn tâm lý chiến. Việc liên tục phải đối mặt với những đường bóng "treo" trên đầu khiến đối phương dễ nảy sinh tâm lý ức chế, dẫn đến những cú đánh hỏng tự đánh

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng giao bóng bổng không phải lúc nào cũng khả thi. Để đạt hiệu quả cao nhất, người chơi cần sự tinh tế trong việc điều phối lực và hướng gió (nếu đánh ở sân ngoài trời). Một cú giao bóng bổng thiếu lực sẽ biến thành cơ hội cho những cú đập uy lực của đối thủ.

Thực tế cho thấy, việc kết hợp linh hoạt giữa giao bóng nhanh và giao bóng bổng đang là công thức thành công của nhiều tay vợt phong trào lẫn chuyên nghiệp. Sự thay đổi đột ngột về tốc độ và quỹ đạo khiến đối phương luôn trong trạng thái phải phán đoán, từ đó gia tăng tỷ lệ mắc lỗi.

Trong bối cảnh phong trào pickleball tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, việc làm chủ những kỹ thuật như giao bóng bổng không chỉ giúp người chơi nâng cao thành tích mà còn mang lại sự thú vị, biến mỗi trận đấu thành một bàn cờ chiến thuật thực thụ.