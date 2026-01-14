Quang Dương: “Bóng pickleball LT tại Việt Nam trông như bóng giả”

Mọi chuyện bắt đầu khi Quang Dương đăng tải trên trang cá nhân nói về sự khác lạ của bóng LT tại thị trường Việt Nam. Ngay lập tức, một bộ phận người hâm mộ đã chỉ ra bằng chứng cho thấy hình ảnh anh sử dụng thực chất là ảnh của người khác.

Bài đăng đầu tiên của Quang Dương nói về bóng LT (FBNV).

Đáp trả vấn đề này, Quang Dương khẳng định: "Hai bức ảnh đầu tiên là của tôi chụp bóng chính hãng. Bức ảnh cuối là do một người bạn gửi hỏi về sự khác nhau của những quả bóng nên tôi lấy đăng lại". Anh cho biết mình nhận được rất nhiều tin nhắn từ các vận động viên chuyên nghiệp phản ánh tình trạng tương tự nên quyết định lên tiếng để làm rõ sự việc.

Không dừng lại ở việc đính chính hình ảnh, chính Quang Dương sau đó đã cầm trên tay quả bóng pickleball LT Pro 48 sản xuất tại Việt Nam để đưa ra những phân tích chuyên môn về sự khác biệt của lô bóng đang gây tranh cãi.

Theo Quang Dương, loại bóng hiện đang được phân phối tại Việt Nam có cảm giác chơi khác hẳn so với phiên bản nguyên bản mà anh đang sở hữu.

"Quả bóng này cứng và nảy cao hơn loại nguyên bản. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt qua màu sắc, chúng trông giống hàng giả", Quang Dương thẳng thắn chia sẻ.

Tay vợt sinh năm 2006 cũng tiết lộ thêm, những quả bóng anh đang sử dụng gần đây đều được đặt hàng chính hãng trực tiếp từ Mỹ để đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, Quang Dương cũng lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng hãng LT sản xuất một loại bóng đặc thù chỉ dành cho thị trường Việt Nam và Philippines.

Quang Dương sau đó lên bài so sánh và chỉ rõ điểm khác nhau giữa bóng được phân phối tại Việt Nam và bóng chính hãng (Ảnh: FBNV).

Anh nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ họ lại sản xuất loại bóng dành riêng cho thị trường Việt Nam và Philippines như lời ai đó đã khẳng định. Đây không phải việc của tôi, nhưng có quá nhiều người nhắn tin hỏi nên tôi cần làm rõ."

Việc một tay vợt có sức ảnh hưởng lớn như Quang Dương lên tiếng đã khiến cuộc tranh luận về chất lượng trang thiết bị pickleball tại Việt Nam càng thêm gay gắt. Hiện tại, cộng đồng người chơi đang rất mong chờ một bài kiểm tra bóng chi tiết mà Quang Dương hứa hẹn thực hiện để có cái nhìn khách quan nhất về sự việc.