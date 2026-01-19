Lý do người chơi pickleball thường nhìn vào vợt sau mỗi cú đánh hỏng

Pickleball đang trở thành cơn sốt thể thao toàn cầu với nhịp độ nhanh và đòi hỏi sự chính xác cực cao. Tuy nhiên, đi kèm với sự sôi động đó là những tình huống dở khóc dở cười khi người chơi đưa bóng ra ngoài hoặc rúc lưới. Thay vì nhìn đối thủ hay nhìn trọng tài, hầu hết người chơi đều chọn cách... nhìn xuống chiếc vợt của mình.

Theo các chuyên gia tâm lý thể thao, hành động nhìn xuống vợt sau một pha bóng hỏng là một cơ chế phòng vệ tâm lý điển hình. Khi mắc lỗi, con người thường có xu hướng tìm kiếm một tác nhân khách quan để đổ lỗi nhằm giảm bớt cảm giác thất vọng về bản thân.

Nhìn xuống vợt pickleball sau mỗi cú đánh hỏng giúp người chơi ổn định tâm lý (Ảnh: Getty).

Bằng cách nhìn vào mặt vợt, người chơi đang ngầm gửi đi một thông điệp tới những người xung quanh và tới chính mình rằng: "Có vẻ như chiếc vợt có vấn đề, hoặc bóng đã chạm vào một vị trí không mong muốn trên mặt vợt". Điều này giúp họ duy trì sự tự tin để tiếp tục thi đấu mà không bị ám ảnh bởi kỹ thuật cá nhân yếu kém trong tích tắc đó.

Dưới góc độ chuyên môn, mặt vợt pickleball có diện tích không quá lớn và mỗi chiếc vợt đều có một "điểm ngọt", nơi mang lại lực và độ kiểm soát tốt nhất. Khi đánh hỏng, người chơi thường kiểm tra xem bóng có vừa chạm vào cạnh vợt hay không.

Đặc biệt với những loại vợt sợi carbon hiện đại, bề mặt nhám quyết định rất nhiều đến độ xoáy của bóng. Một cú đánh không như ý khiến người chơi nảy sinh nghi ngờ về độ bám của mặt vợt hoặc áp suất của trái bóng. Việc quan sát kỹ dụng cụ giúp họ tự điều chỉnh lại cảm giác tay, chuẩn bị tốt hơn cho những cú đánh sau.

Pickleball là môn thể thao của những chuỗi phản xạ liên tục. Sau một pha hỏng ăn, cảm giác bực bội có thể khiến người chơi mất kiểm soát ở những điểm số tiếp theo. Hành động nhìn xuống vợt lúc này đóng vai trò như một "nghi thức" ngắn ngủi để ngắt mạch cảm xúc tiêu cực.

Khoảng 2-3 giây quan sát mặt vợt giúp người chơi tách biệt khỏi tình huống vừa xảy ra, hít thở sâu và lấy lại sự tập trung. Nó giống như một cách ổn định để tâm trí trở về trạng thái cân bằng trước khi bước vào lượt giao bóng mới.