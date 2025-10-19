Liverpool - Man Utd (22h30, 19/10): Khi Anfield nhuộm màu nguy hiểm

Một kịch bản khó tin đang dần hiện hữu tại Ngoại hạng Anh: Man Utd có thể thu hẹp khoảng cách với đương kim vô địch Liverpool xuống chỉ còn hai điểm vào đêm 19/10, nếu họ tiếp tục kéo dài chuỗi trận thất vọng của đối thủ vùng Merseyside trong trận đại chiến tại Anfield.

Trong khi Liverpool dưới thời Arne Slot đang trải qua ba trận thua liên tiếp thảm hại trên mọi đấu trường trước kỳ nghỉ quốc tế, "Quỷ đỏ" lại đang tìm kiếm chiến thắng thứ 4 trong 6 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Hai kết quả tích cực nữa cho Man Utd và hai kết quả tiêu cực nữa cho Liverpool sẽ giúp đội bóng của Ruben Amorim vượt qua nhà đương kim vô địch trên bảng xếp hạng, xua tan bầu không khí u ám đang bao trùm huấn luyện viên người Bồ Đào Nha.

HLV Amorim đang chịu áp lực lớn khi Man Utd thi đấu chưa chơi tốt như kỳ vọng (Ảnh: Getty).

Man Utd đang có những tín hiệu tích cực với hai chiến thắng trong ba trận gần nhất tại Premier League, gần đây nhất là chiến thắng 2-0 trước Sunderland trên sân nhà vào ngày 4/10. Bàn mở tỷ số sớm của Mason Mount và pha lập công thứ hai của Benjamin Sesko đã đưa "Quỷ đỏ" lên nửa trên bảng xếp hạng, khi họ xây dựng lại "pháo đài" Old Trafford với ba chiến thắng liên tiếp trên sân nhà.

Tuy nhiên, Amorim vẫn chưa từng giành chiến thắng trong hai trận liên tiếp tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Bảng thành tích cũng cho thấy điều đó khó có thể xảy ra vào cuối tuần này, khi đội khách đã không thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận nào trong 8 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Chỉ có Brentford và Burnley mới có thành tích thi đấu trên sân khách tệ hơn Man Utd ở mùa giải hiện tại. Dù đội bóng của Amorim đã giành được một điểm xứng đáng tại Anfield trong trận hòa 2-2 mùa trước, Liverpool chưa từng nếm mùi thất bại trên sân nhà trước "Quỷ đỏ" trong các trận đấu tại giải đấu kể từ năm 2016.

Nổi tiếng với những pha bóng anh hùng vào phút chót trong giai đoạn đầu mùa giải, khoảng thời gian bù giờ giờ đây lại trở thành cơn ác mộng của Liverpool. Nhà đương kim vô địch liên tục trắng tay trước Chelsea và Crystal Palace bởi những bàn thua sau phút 90. Trận thua 1-2 trước Chelsea hai tuần trước đã khiến Liverpool mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal, đội đã gia tăng khoảng cách giữa hai bên lên thành 4 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Fulham vào đêm 18/10.

Liverpool thua hai trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh đều ở phút bù giờ (Ảnh: Getty).

Xen giữa hai thất bại tại Ngoại hạng Anh của Liverpool là trận thua 0-1 tại Champions League trên sân của Galatasaray, đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí hoàn toàn có thể giành chiến thắng với tỷ số cao hơn vào đêm đó dù các con số thống kê quan trọng của trận đấu đều nghiêng về đội khách. Những thành viên bi quan của Anfield có thể đã lo sợ về một sự thất bại như vậy, vì không có chiến thắng nào trong 5 chiến thắng đầu tiên của đội tại Ngoại hạng Anh mùa giải này là hoàn toàn thuyết phục.

Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu hoàn cảnh khó khăn của Liverpool chỉ là vấn đề ban đầu sau sự biến động vào mùa hè hay là dấu hiệu của một vòng xoáy đi xuống dài hạn. Dẫu vậy, nhà đương kim vô địch không còn là thế lực không thể ngăn cản như thời điểm này năm ngoái, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Kể từ khi đánh bại Burnley vào giữa tháng 9, Liverpool đã không giữ sạch lưới trong 6 trận gần nhất và để thủng lưới 9 bàn tại Ngoại hạng Anh, nhiều nhất trong số 9 đội đứng đầu bảng xếp hạng, ngang bằng Chelsea.

Lần gần nhất Liverpool phải chịu ba trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh diễn ra vào tháng 2/2021, khi ấy các đội bóng đang phải thi đấu trong các sân vận động không có khán giả do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giờ đây, The Kop đang phải đối diện với chuỗi kết quả tồi tệ tương tự khi Man Utd rất có thể sẽ đến Anfield với thái độ chẳng có gì phải lo lắng.

Lực lượng thi đấu

Liverpool đón tin vui về lực lượng khi HLV Slot xác nhận Ibrahima Konate và Ryan Gravenberch đều sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Man Utd. Đây là thông tin tích cực trong bối cảnh đội bóng vùng Merseyside đang thiếu những tin tức khả quan gần đây.

Tuy nhiên, thủ môn số một Alisson Becker vẫn phải vắng mặt do chấn thương gân kheo, cùng với Giovanni Leoni (chấn thương ACL). Tình hình của Wataru Endo chưa được cập nhật, nhưng cầu thủ người Nhật Bản này nhiều khả năng chỉ có thể ngồi dự bị.

Tiền vệ Gravenberch trên sân tập của Liverpool trước trận gặp Man Utd (Ảnh: Getty).

Về phía Man Utd, hàng phòng ngự của họ tiếp tục gặp vấn đề khi Lisandro Martinez vẫn cần thêm vài tuần để hồi phục chấn thương đầu gối. Noussair Mazraoui và Ayden Heaven cũng nằm trong danh sách theo dõi chấn thương.

Dù vậy, HLV Amorim đã trấn an người hâm mộ về tình hình của Bruno Fernandes, Casemiro, Amad Diallo và Matheus Cunha. Bốn cầu thủ này vắng mặt trong buổi tập hôm thứ năm chỉ đơn thuần là để có thêm thời gian hồi phục sau các trận đấu quốc tế và sẽ sẵn sàng cho trận đấu cuối tuần.

Mohamed Salah, người vừa lập lịch sử tại vòng loại World Cup, được kỳ vọng sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng của mình. Cầu thủ người Ai Cập đã tham gia vào 19 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh vào lưới Man Utd, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, Cunha có thể sẽ phải ngồi dự bị nếu bộ ba Mount, Sesko và Bryan Mbeumo được giữ lại ở đội hình xuất phát. HLV Amorim cũng được cho là đang cân nhắc trao cơ hội đá chính bất ngờ cho Manuel Ugarte, sau khi tiền vệ này bị loại khỏi đội hình Uruguay.

Đội hình ra sân dự kiến

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Man Utd: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Mount; Sesko