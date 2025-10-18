Amorim thừa nhận sự thật về đẳng cấp của Man Utd trước trận gặp Liverpool

Kể từ lần gần nhất Man Utd đăng quang ngôi vô địch nước Anh, Liverpool đã giành được hai chức vô địch Premier League dưới thời Jurgen Klopp, người cũng đã dẫn dắt "Lữ đoàn đỏ" lên ngôi vô địch Champions League năm 2019 và dưới thời Arne Slot ở mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson chứng kiến Man Utd giành hai FA Cup, hai League Cup và một Europa League.

Khi được hỏi liệu trận đấu sắp tới với Liverpool có phải là cơ hội để Man Utd chứng minh khoảng cách giữa hai câu lạc bộ đang được thu hẹp hay không, Amorim thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không biết. Đôi khi mọi thứ thay đổi rất nhanh, nhưng nếu bạn nhìn vào lịch sử của cả hai câu lạc bộ, bạn có thể thấy rằng đôi khi một đội đang giành vinh quang còn đội kia lại trải qua giai đoạn khó khăn”.

HLV Amorim tham dự họp báo trước trận đấu của Man Utd với Liverpool (Ảnh: Getty).

Ông tiếp tục: “Điều đó đã xảy ra với Liverpool khi Man Utd liên tục giành danh hiệu. Và điều đó cũng xảy ra với Man Utd khi Liverpool gặt hái nhiều thành công. Chúng tôi phải thừa nhận điều đó, trung thực với người hâm mộ, nhưng chúng tôi có thể thắng bất kỳ trận đấu nào.

Nếu chúng tôi chỉ tập trung vào việc thắng trận kế tiếp - điều quan trọng nhất - thì chúng tôi có thể làm được. Nếu chúng tôi muốn chiến đấu và đạt đến đẳng cấp của Liverpool trong tương lai, thì đó chính là mục tiêu. Tôi không biết điều này sẽ mất bao lâu”.

Amorim nhớ lại trận hòa 2-2 đầy kịch tính khi Man Utd làm khách trên sân Merseyside hồi tháng 1: “Tôi nhớ chúng tôi đã chơi tốt. Đó là một trận hòa, và tôi thực sự buồn khi trận đấu kết thúc. Cuối cùng, chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.

Tôi biết đây là trận đấu đặc biệt với câu lạc bộ, tôi biết họ đang cạnh tranh cho danh hiệu vô địch mà chúng tôi hướng tới. Đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh một lần nữa rằng mình đang tiến bộ. Chúng tôi cần chơi tốt hơn ở cả hai khu vực cấm địa”.

Về áp lực khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu giải đấu, Amorim nhận định: “Có lẽ kỳ vọng và trách nhiệm phải giành chiến thắng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Khi chơi cho những câu lạc bộ lớn, bạn cần thắng mọi trận đấu. Đôi khi chúng tôi gặp khó khăn vì điều đó. Có thể khi Man Utd không bị kỳ vọng quá cao, các cầu thủ sẽ dễ dàng thể hiện hơn, nhưng chúng tôi cần thay đổi điều đó”.

Man Utd sẽ thi đấu trên sân Anfield của Liverpool vào 22h30 ngày 19/10 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025-26. Trước trận đấu này, khoảng cách giữa hai đội đang là 5 điểm. Liverpool xếp thứ hai với 15 điểm, Man Utd xếp thứ 10 với 10 điểm.