Trọng tài thừa nhận sai lầm khiến Man Utd thua Brentford

Ở trận đấu trên sân Gtech Community tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, trọng tài Craig Pawson là người được giao nhiệm vụ bắt chính trong cuộc đối đầu giữa Man Utd và Brentford.

Brentford mở tỷ số từ sai lầm của Harry Maguire (Ảnh: Getty).

Sau tiếng còi khai cuộc, Man Utd lập tức gặp khó khăn khi Igor Thiago mở tỉ số ở phút thứ 8 sau tình huống tận dụng thành công sai lầm của Harry Maguire.

Chỉ 12 phút sau, Thiago tiếp tục trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ “Quỷ đỏ”, nhanh chân dứt điểm từ pha bóng bật ra sau quả tạt của Kevin Schade để hoàn tất cú đúp, nhân đôi cách biệt cho Brentford.

Man Utd có bàn gỡ ở phút 26 nhờ công của Benjamin Sesko, sau tình huống hỗn loạn và phải dứt điểm tới ba lần. Tuy nhiên, bước ngoặt nghiệt ngã đến trong hiệp hai, “Quỷ đỏ" được hưởng phạt đền sau khi Nathan Collins phạm lỗi với Bryan Mbeumo trong vòng cấm.

Tuy nhiên, cú sút của đội trưởng Bruno Fernandes đã bị thủ thành Caoimhin Kelleher xuất sắc cản phá. Sau trận, trưởng ban trọng tài Howard Webb đã phải liên hệ với ban lãnh đạo Man Utd để thừa nhận tổ trọng tài đã mắc sai sót nghiêm trọng.

Howard Webb thừa nhận: “Về tình huống Nathan Collins phạm lỗi với Mbeumo trong vòng cấm, đáng lẽ đó phải là một tấm thẻ đỏ, rõ ràng Collins đã cản phá cơ hội ghi bàn của các cầu thủ Man Utd. Quyết định của trọng tài Craig Pawson đã ảnh hưởng đến cục diện trận đấu”.

Vụ việc trên tiếp tục làm dấy lên tranh cãi xung quanh việc áp dụng công nghệ VAR và tính nhất quán trong các quyết định trọng tài.

Xem xét lại tình huống, cựu trọng tài Premier League, Graham Halsey đưa ra nhận định: “Tuyên bố từ trung tâm điều khiển phòng VAR cho rằng Mbeumo không kiểm soát được bóng, điều đó hoàn toàn sai. Trên thực tế luật không quy định về việc kiểm soát bóng.

Tình huống hậu vệ bên phía Brentford ngăn cản Mbeubu ghi bàn (Ảnh: Getty).

Theo tôi tuyên bố của trọng tài phòng VAR là hoàn toàn vô nghĩa và rõ ràng đó là một tình huống ngăn cản ghi bàn”.

Sau thất bại trước Brentford, HLV Ruben Amorim phải chịu sức ép rất lớn từ người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo đội bóng. Dù vậy, Man Utd vẫn thể hiện sự quyết tâm không bỏ cuộc bằng chiến thắng 2-0 quan trọng trước Sunderland tại vòng 7 Premier League.

Sau trận đấu, tiền vệ Mason Mount khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha: "Chúng tôi 100% đứng về phía HLV. Chiến thắng này rất quan trọng sau những tổn thương mà đội bóng, ban huấn luyện và người hâm mộ đã trải qua."

Man Utd đang tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 10 điểm sau 7 trận đấu. Người hâm mộ “Quỷ đỏ” đang hướng về trận đấu ngày 19/10, khi thầy trò HLV Amorim phải hành quân tới sân Anfield đối đầu với đội đương kim vô địch Liverpool tại vòng 8 Premier League.