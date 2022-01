Tranh cãi bình chọn đội hình hay nhất thế giới năm 2021 của FIFPro

Tranh cãi đã nổ ra khi tiền đạo Mohamed Salah - một trong ba ứng viên cuối cho danh hiệu The Best lại không góp mặt trong đội hình do FIFPro bình chọn. Ngôi sao của Liverpool đang có phong độ cao trong mùa giải này khi ghi được 23 bàn thắng sau 26 trận trên mọi đấu trường. Nhưng cuối cùng anh đã bị bỏ qua trong đội hình hay nhất năm lần đầu tiên xuất hiện tới 4 tiền đạo.

Salah xếp thứ ba tại FIFA The Best với 39 điểm, chỉ kém Lionel Messi (44) và Robert Lewandowski (48) với cách biệt nhỏ. Nhưng trong đội hình hay nhất thế giới, anh phải nhường chỗ cho Messi bên cánh phải, vị trí ưa thích của mình. Bên cánh trái là Cristiano Ronaldo, còn Lewandowski và Erling Haaland chơi ở trung tâm.

Năm nay, đội hình tiêu biểu năm nay có 3 hậu vệ và được bố trí theo sơ đồ 3-3-4. Đây là điều xuất hiện lần đầu tiên kể từ khi FIFPro bắt đầu công việc lựa chọn 11 cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá thế giới vào năm 2005. Trước đó, đội hình tiêu biểu của tổ chức này đều được xếp theo đội hình 4-3-3.

Theo các CĐV, FIFPro đã cố gắng đưa C.Ronaldo vào bằng cách đổi sơ đồ từ 4-3-3 thành 3-3-4. Họ cũng cho rằng nhiều cái tên xứng đáng góp mặt trong đội hình này đã bị gạch tên đáng tiếc như Karim Benzema, Kylian Mbappe hay Antonio Rudiger, trung vệ của nhà ĐKVĐ Champions League Chelsea.

Một quyết định gây tranh cãi khác là thủ môn Edouard Mendy của Chelsea cũng bị loại khỏi đội hình này mặc dù giành được giải thưởng Thủ môn nam xuất sắc nhất. Gianluigi Donnarumma của PSG vượt qua Mendy khi thủ môn 22 tuổi này có ảnh hưởng lớn trong việc giúp đội tuyển Italia vô địch Euro 2020, bao gồm việc cản phá 2 quả phạt đền trong trận chung kết với Anh.

Ronaldo và Messi tiếp tục nối dài kỷ lục có nhiều lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu nhất (14 lần). Trong khi đó, Erling Haaland, Ruben Dias, Jorginho, N'Golo Kante, Kevin De Bruyne và David Alaba có lần đầu tiên nhận vinh dự này.

Thành công của Chelsea và Man City giúp Premier League trở thành giải đấu có nhiều cầu thủ trong đội hình tiêu biểu nhất (5 người).

Ở đội hình tiêu biểu nữ, FIFPro thậm chí gạch tên Alexia Putellas, ngôi sao giành cú đúp giải thưởng The Best và Quả bóng vàng 2021.