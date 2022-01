Man Utd lo lắng khi Bruno Fernandes đòi nhận lương ngang C.Ronaldo

Theo truyền thông Anh, tiền vệ Bruno Fernandes đã tạm dừng các cuộc đàm phán về một hợp đồng mới với Man Utd khi ngôi sao người Bồ Đào Nha không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà ở mùa giải này.

Tờ Dailymail tiết lộ rằng, Bruno Fernandes từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd còn ở lý do anh đang nhận mức lương "bèo bọt" so với các cầu thủ ngôi sao ở đội bóng này, khi chỉ nhận được khoảng 100.000 bảng mỗi tuần ở sân Old Trafford.

Bruno Fernandes từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd khi không hài lòng với mức lương được nhận.

Cầu thủ 27 tuổi muốn hợp đồng mới phải phản ánh đúng giá trị và những đóng góp của anh ở Man Utd, ít nhất là ngang bằng với những ngôi sao của đội như C.Ronaldo hay David de Gea. C.Ronaldo là người có thu nhập cao nhất ở Man Utd, với hơn 400.000 bảng mỗi tuần, trong khi thủ môn David de Gea không kém cạnh với 375.000 bảng mỗi tuần.

Đáng chú ý, ngoài hai cầu thủ nói trên, còn có Ít nhất 8 cầu thủ ở Man Utd nhận lương cao hơn Bruno Fernandes, như đội trưởng Harry Maguire, Paul Pogba, Anthony Martial, Raphael Varane và Edinson Cavani.

Fernandes và người đại diện của mình đã từ chối lời đề nghị từ Man Utd cách đây ít tháng và sẽ không đàm phán ít nhất cho đến tháng 5 tới. Bởi lúc đó, Bruno Fernandes và các đồng đội sẽ biết Man Utd có được tham dự Champions League hay không.

Bruno Fernandes đã tham gia vào 55 bàn thắng trong 70 lần ra sân cho Man Utd.

Cũng theo thông tin từ tờ Dailymail, dù tỏ ra lo lắng nhưng ban lãnh đạo Man Utd vẫn không quá nôn nóng thúc đẩy quá trình đàm phán khi hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes có thời hạn đến tháng 6/2025, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa.

Bruno Fernandes đang là cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho Man Utd lúc này khi anh đã tham gia trực tiếp vào 55 bàn thắng trong 70 lần ra sân tại Premier League (33 bàn, 22 kiến tạo), chỉ có Mohamed Salah (63) tham gia vào nhiều bàn thắng hơn kể từ thời điểm cầu thủ người Bồ Đào Nha ra mắt "Quỷ đỏ".