Antony nhận thẻ đỏ sau pha tung người móc bóng không cần thiết

Sự cố xảy ra khi Betis đang nỗ lực tìm kiếm bàn ấn định chiến thắng. Antony thực hiện một pha móc bóng ở vị trí không an toàn và đã đá trúng mặt cầu thủ Joel Roca của Girona.

Pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp của Antony (Ảnh: Getty).

Ban đầu, trọng tài không định thổi phạt cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, quyết định đã được thay đổi. Pha giơ chân quá cao bị coi là hành vi gây nguy hiểm, dẫn đến việc Antony phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu.

Đây là chiếc thẻ đỏ thứ tư trong sự nghiệp của Antony và là chiếc thẻ đỏ thứ hai kể từ khi anh gia nhập Real Betis, một sự cố gây bất lợi lớn cho đội bóng vào những phút cuối trận.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với bàn mở tỷ số của Vanat cho Girona trong hiệp một. Phải đến phút 75, Betis mới tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của Valentin Gomez.

Dù vậy, Real Betis vẫn kiên cường giữ lại 1 điểm quý giá khi bảo vệ được tỷ số hòa 1-1 với Girona. Kết quả này giúp Betis củng cố vị trí thứ 5 tại La Liga sau 13 vòng đấu, đồng thời nối dài chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng trên mọi đấu trường.

Antony buồn bã rời sân (Ảnh: Getty).

HLV Manuel Pellegrini sẽ đối mặt với tổn thất lớn trong trận derby sắp tới với Sevilla, khi chiếc thẻ đỏ tai hại của Antony đồng nghĩa với việc tiền đạo này sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo tại La Liga, cú sốc lớn trước trận đấu quan trọng nhất của mùa giải.

Ở trận derby lượt đi hồi tháng 3, Betis đã giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla, chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng kéo dài từ năm 2022. Hơn thế nữa, đó cũng là lần đầu tiên Betis giành chiến thắng tại La Liga trước Sevilla sau 7 năm, kéo dài suốt 12 trận.

Việc không có Antony, cầu thủ từng góp mặt trong chiến thắng lịch sử đó, chắc chắn sẽ là bài toán đau đầu cho HLV Pellegrini khi Real Betis cần tìm cách lặp lại thành tích lịch sử trước đối thủ cùng thành phố.