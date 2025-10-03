Đội bóng của Antony thăng hoa, AS Roma 3 lần hỏng phạt đền ở Europa League

Sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Nottingham Forest ở lượt mở màn Europa League, Real Betis đã tìm lại niềm vui chiến thắng trong lượt trận thứ hai.

Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã giành chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Ludogorets, dù ngôi sao Antony phải ngồi dự bị suốt 90 phút. Sau hai lượt trận, Real Betis đã leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 4 điểm có được.

Real Betis thể hiện bản lĩnh dù không có Antony tại đấu trường Europa League (Ảnh: Getty).

Dinamo Zagreb đang ngạo nghễ dẫn đầu bảng xếp hạng Europa League sau khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Maccabi Tel Aviv. Đội bóng này tích lũy được 6 điểm với hiệu số bàn thắng bại ấn tượng +4 sau hai lượt trận. Midtjylland cũng có 6 điểm nhưng phải xếp thứ hai do kém Dinamo Zagreb về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +4).

Cùng có 6 điểm, Aston Villa leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với hiệu số +3. Đoàn quân HLV Unai Emery đang có khởi đầu như mơ tại Europa League. Sau chiến thắng mới nhất với tỉ số 2-0 trước Feyenoord, đại diện của Ngoại hạng Anh duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận, chứng tỏ sức mạnh vượt trội.

Trái ngược hoàn toàn, Nottingham Forest lại tụt xuống vị trí thứ 25 khi mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm. Thất bại 2-3 trước Midtjylland, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, khiến đại diện Premier League hiện đang đứng ngoài nhóm đá play-off.

Trên sân Olimpico hôm 2/10, AS Roma đã phải chịu thất bại cay đắng 0-1 trước Lille trong một kịch bản không tưởng. Điểm nhấn lớn nhất là việc đội chủ nhà bỏ lỡ tới ba quả phạt đền liên tiếp vào cuối trận.

Thủ môn Lille 2 lần cản phá thành công penalty (Ảnh: Getty).

Artem Dovbyk hỏng ăn hai lần đầu, dù được trọng tài cho đá lại. Sau đó, AS Roma được đá phạt đền lần thứ 3. Lý do bởi thủ môn Ozer mắc lỗi khi rời chân khỏi vạch vôi khung thành trước khi Dovbyk tiếp bóng.

Đại diện Italy quyết định đổi người sút, Matias Soule lãnh trách nhiệm lần thứ ba nhưng cũng bị thủ thành Berke Ozer bên phía Lille xuất sắc cản phá, khép lại một chuỗi sai lầm khó tin của AS Roma.

Đây là chuỗi tình huống cứu thua lịch sử mà thủ thành Berke Ozer có lẽ sẽ nhớ mãi trong sự nghiệp bóng đá. Phía bên kia chiến tuyến, HLV Gasperini của AS Roma chắc chắn không thể tin nổi vào sự sụp đổ khó tin ấy, khi đội bóng của ông đánh rơi điểm số trong khoảnh khắc điên rồ cuối trận.

Thủ môn Lille lần thứ 3 liên tiếp cản phá thành công phạt đền của các cầu thủ AS Roma (Ảnh: Getty).

AS Roma hiện đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với 3 điểm có được. Đại diện của Italy tiếp tục được chơi trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 giai đoạn vòng bảng Europa League khi tiếp đón Viktoria Plzen vào lúc 2h ngày 24/10.