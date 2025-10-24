Real Betis của Antony mờ nhạt, các đội bóng lớn chật vật ở Europa League

Antony cùng đồng đội tại Real Betis hành quân đến sân Cegeka Arena (Bỉ) với hy vọng giành được 3 điểm để có cơ hội chen chân vào top 8 Europa League. Với quyết tâm giành chiến thắng, đội bóng Tây Ban Nha đã làm chủ thế trận trong suốt 45 phút đầu tiên.

Mặc dù làm chủ thế trận nhưng Real Betis vẫn phải nhận kết quả hòa 0-0 trước Genk (Ảnh: Getty).

Dù vậy, các cầu thủ Real Betis vẫn tỏ ra hoàn toàn bế tắc và thiếu đi sự sắc sảo ở tình huống quyết định. Đáng chú ý, ngôi sao được kỳ vọng Antony đã phải rời sân khi hiệp một kết thúc, sau màn trình diễn kém hiệu quả và nhạt nhòa.

Thế trận giằng co tiếp tục kéo dài suốt hiệp hai. Genk đã ở rất gần bàn thắng định đoạt trận đấu, nhưng cú sút quyết đoán của Oh Hyeon Gyu ở phút 80 lại đi trúng cột dọc khung thành Real Betis, bật ra đầy tiếc nuối. Cuối cùng hai đội hòa 0-0 chung cuộc.

Với kết quả này, Real Betis kết thúc lượt trận thứ 3 Europa League với 1 chiến thắng và 2 trận hòa, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Vị trí dẫn đầu đang chứng kiến cuộc đua gay cấn giữa Midtjylland, Braga và Lyon. Cả ba đội bóng này đều đang sở hữu 9 điểm tuyệt đối, nhưng chiến thắng đậm 3-0 của Midtjylland trước Maccabi Tel Aviv đã giúp đội bóng này vươn lên vị trí số 1.

Các cầu thủ Midtjylland ăn mừng chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Europa League (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Braga và Lyon là hai đội chưa để lọt bàn nào sau 3 lượt trận. Họ dễ dàng giành chiến thắng 2-0 lần lượt trước Sao Đỏ Belgrade và Basel để đứng thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng.

Trong nhóm 8 đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, Dynamo Zagreb (Croatia) đã đứt mạch trận toàn thắng khi bị Malmo (Thụy Điển) cầm chân ngay trên sân khách. Hiện tại, các vị trí còn lại trong top 8 đang thuộc về Viktoria Plzen (CH Séc), Freiburg (Đức), Ferencvaros (Hungary) và SK Brann (Na Uy).

Với những thất bại gây sốc trước Go Ahead Eagles và PAOK, cả Aston Villa lẫn Lille đều đã đứt mạch thắng và rơi hẳn khỏi top 8. Dù hiện tại họ vẫn đứng ở vị trí thứ 10 và 11, nhưng cú sốc này là một lời cảnh tỉnh cho cả hai đội bóng. Tương tự, Porto, dù thắng cả hai vòng đầu, đã bị Nottingham Forest đánh bại và tụt xuống vị trí thứ 15.

Trái lại, nhiều đội bóng tên tuổi như Nottingham Forest lẫn Bologna đều có một khởi đầu không mấy suôn sẻ và phải đến vòng đấu này mới có được chiến thắng đầu tiên. Đáng chú ý, hai đội từng vô địch Champions League là Celtic và Feyenoord cũng phải đến lượt trận thứ 3 mới được nếm mùi chiến thắng sau chuỗi trận khó khăn.

Celtic với hai trận thua, đang đứng thứ 21. Tuy nhiên, AS Roma còn tệ hơn khi xếp áp chót nhóm đi tiếp (thứ 23) sau thất bại sốc 1-2 trước Plzen ngay trên sân nhà.

AS Roma gây thất vọng khi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại Europa League (Ảnh: Getty).

Dù thắng, Feyenoord vẫn chưa thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Stuttgart, mặc dù ổn định tại Bundesliga, lại liên tục thất bại ở đấu trường châu Âu.

4 đội bóng hiện chưa có điểm gồm Nice, Salzburg, Rangers và Utrecht. Salzburg đang trải qua giai đoạn khó khăn ở cả châu Âu và giải quốc nội. Tệ nhất là Rangers, đội chỉ ghi được 1 bàn và thất bại trước SK Brann, cho thấy sự sa sút lớn kể từ khi chấm dứt kỷ nguyên HLV Russell Martin.