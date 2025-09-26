Trận đấu giao hữu bóng đá đặc biệt trên sân Thống Nhất

Trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM). Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật TPHCM, sau ngày Đất nước thống nhất. Đặc biệt, trận đấu này cũng là dịp để vận động, gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba.

Trận giao hữu bóng đá đặc biệt, thể hiện nghĩa tình Việt Nam - Cuba (Ảnh: D.P).

Các cầu thủ mang tinh thần hữu nghị, thân tình (Ảnh: D.P).

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh sự kiện không chỉ tạo ra một sân chơi thể thao thú vị, gắn kết đội ngũ công chức và văn nghệ sĩ, mà còn là dịp để vận động ủng hộ nhân dân Cuba trong chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Thông qua hoạt động nhân văn này là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Ban tổ chức (BTC) trận đấu kêu gọi các đại biểu, khán giả và người dân cùng chung tay đóng góp, tiếp thêm nguồn lực cho bạn bè Cuba. Tính đến khi trận đấu giao hữu kết thúc, tổng số tiền quyên góp được là 2 tỷ đồng.

Hoạt động quyên góp vì người dân Cuba (Ảnh: D.P).

Mỗi người đều muốn chung tay giúp người dân Cuba vượt qua khó khăn (Ảnh: D.P).

Phát biểu tại sự kiện, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, nói: “Chân thành cảm ơn tình cảm sâu nặng, sự đồng hành và sẻ chia từ các tổ chức, ban ngành và người dân Việt Nam luôn dành cho Cuba. Không có cách thể hiện nào tốt hơn tinh thần đoàn kết và nghĩa tình thông qua văn hóa và thể thao”.

Dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn trong thời gian bóng lăn, nhưng điều đó không làm giảm khí thế và quyết tâm của những người tham gia trận đấu. Hai đội thi đấu sôi nổi, quyết liệt, đề cao tinh thần cao thượng.

Đúng như ý nghĩa của sự kiện, điều để lại ấn tượng sâu sắc chính là sự đoàn kết, sẻ chia giữa các tầng lớp nhân dân TPHCM, giới văn nghệ sĩ và tinh thần hữu nghị quốc tế với nhân dân Cuba.