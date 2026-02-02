Man Utd thắng 3 trận liên tiếp, HLV Michael Carrick ca ngợi học trò

"Tôi phải nói rằng đó là cảm giác tuyệt vời nhất", HLV Michael Carrick nói về chiến thắng trong trận đấu mà ông biết đến với tên gọi "giờ Fergie" khi còn là cầu thủ của Man Utd dưới thời HLV huyền thoại Alex Ferguson.

"Một số khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua ở đây, bạn có thể phân tích màn trình diễn và thấy có điểm cộng và điểm trừ, rồi bạn lại có một khoảnh khắc hân hoan và phấn khích như thế", nhà cầm quân sinh năm 1981 bày tỏ.

Cầu thủ Man Utd ăn mừng sau bàn thắng quyết định của Benjamin Sesko ở phút bù giờ 90+4 (Ảnh: Getty).

Tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford ở vòng 24 Premier League diễn ra tối 1/2 (giờ Việt Nam), Man Utd tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi dẫn cách biệt đối thủ hai bàn cho tới phút 85, với các pha lập công của Casemiro ở phút 19 và Matheus Cunha ở phút 56.

Tuy nhiên đội khách được hưởng quả phạt đền và rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 85 khi Raul Jimenez dứt điểm thành công trên chấm 11m. Phút bù giờ 90+1, Kevin tiếp tục dội "gáo nước lạnh" với đội chủ nhà khi ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho Fulham.

Kịch tính của trận đấu tiếp tục xảy ra khi Sesko ghi bàn giúp Man Utd giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Fulham, đồng thời là chiến thắng thứ ba liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Carrick, qua đó quay trở lại top 4 Premier League mùa này.

"Tôi đã từng nói điều này trước trận đấu với Man City, tôi nghĩ đây là một nơi đặc biệt và nó làm nên những điều đặc biệt. Phải dành lời khen cho các chàng trai.

Chúng tôi biết hôm nay sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn. Cả tuần nay tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về việc phá vỡ hàng thủ lùi sâu, đánh bại những đội mà chúng tôi được cho là dễ thắng. Nhưng hôm nay thì không phải vậy, vì Fulham là một đội bóng thực sự rất mạnh.

Tôi biết chúng tôi sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ cả tuần về việc Fulham mạnh như thế nào và những mối nguy hiểm mà họ mang lại. Đừng chỉ cho rằng chúng ta sẽ ra sân và, nếu chơi tốt, chúng ta sẽ thắng.

Tôi đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hiệp rằng trận đấu đang diễn ra theo cách tôi dự đoán. Sẽ rất khó khăn vì Fulham là một đội bóng giỏi. Họ đã bị Man City dẫn trước 5-1 và chỉ để đối thủ thắng với tỷ số 5-4.

Phải dành lời khen cho các chàng trai, tuần trước chúng tôi đã để thủng lưới một bàn thua muộn nhưng rồi lại giành chiến thắng, và đặc biệt là hôm nay, có lẽ còn khó tin hơn, khi Sesko lại ghi bàn thắng mang tính quyết định", HLV Michael Carrick bày tỏ.

HLV Michael Carrick đã có 3 chiến thắng liên tiếp sau khi thay thế Ruben Amorim ở "ghế nóng" (Ảnh: Getty0.

Chiến lược gia người Anh cũng cho rằng chiến thắng này của Man Utd rất ý nghĩa, không chỉ là 3 điểm giành được để cạnh tranh suất tham dự Champions League mà còn lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

"Đối với tôi, không có nơi nào tuyệt vời hơn là trước khán đài Stretford End (khán đài phia Tây sân Old Trafford) như thế này. Nó mang lại nhiều ý nghĩa hơn. Mọi người rời khỏi đây không chỉ với suy nghĩ 'Man Utd đã thắng hôm nay', mà còn nhiều tầng ý nghĩa hơn thế, cảm xúc và tình cảm, và đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều yêu thích nơi này đến vậy.

Tinh thần mà chúng tôi thể hiện sau một bàn thua lớn, một bàn thua chí tử ở phút thứ 90, việc làm được điều đó sau những gì chúng tôi đã làm tuần trước sau một bàn thua (trong trận thắng 3-2 trước Arsenal) có lẽ là điều đáng mừng nhất. Giữ vững niềm tin, giữ vững sự tự tin.

Chúng tôi có thể chơi tốt hơn và đó có lẽ là điều đáng mừng nhất. Trong phần còn lại của trận đấu, chúng tôi có thể chơi tốt hơn, có thể làm nhiều việc tốt hơn ở những thời điểm nhất định, nhưng tôi không thể chê trách niềm tin của các cầu thủ. Niềm tin đó đã giúp chúng tôi vượt qua ngày hôm nay và đó là một cảm giác tuyệt vời khi điều đó xảy ra", HLV Michael Carrick chốt lại.