Tottenham thoát thua ngoạn mục trước Man City, Arsenal hưởng lợi

Tottenham thoát thua ngoạn mục trước Man City

Cú đúp của Dominic Solanke đã giúp Tottenham có màn lội ngược dòng ngoạn mục, gỡ hòa 2-2 trước Man City, qua đó giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của đội khách. Kết quả này khiến Man City kết thúc vòng đấu với khoảng cách 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal.

Trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh, đội bóng của Thomas Frank không có được sự khởi đầu thuận lợi. Với thành tích sân nhà tệ thứ hai giải đấu, "pháo đài" của họ đã bị xuyên thủng quá thường xuyên. Không khí trầm lắng trên sân càng trở nên nặng nề khi Rayan Cherki mở tỷ số ở phút 11. Bernardo Silva cướp bóng từ Yves Bissouma ở giữa sân, chọc khe cho Erling Haaland, người sau đó kiến tạo để cầu thủ người Pháp dứt điểm chéo góc đánh bại Guglielmo Vicario.

Tottenham khởi đầu chệch choạc trước Man City (Ảnh: Getty).

Tottenham hầu như không có phản ứng đáng kể và suýt phải nhận bàn thua thứ hai khi cú lốp bóng của Haaland, sau đường chuyền dài của Rodri, đi vọt xà ngang. Cherki tiếp tục gây nguy hiểm cho hàng thủ Tottenham chơi chậm chạp, liên tục làm khó Cristian Romero và Radu Dragusin trong vòng cấm, nhưng bị Vicario từ chối bằng pha cản phá bằng tay phải.

Tuy nhiên, khi hiệp một sắp khép lại, Semenyo đã nhân đôi cách biệt cho Man City sau một pha phòng ngự thảm họa khác của Tottenham: Rodri chặn được nỗ lực phá bóng của Dragusin, rồi Silva kiến tạo để cựu cầu thủ Bournemouth dứt điểm gọn gàng qua người Vicario đưa bóng vào lưới nhân đôi tỷ số.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà buộc phải thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn và suýt rút ngắn cách biệt ngay đầu hiệp hai khi Gianluigi Donnarumma đẩy ra cú sút của Destiny Udogie. Không lâu sau, Tottenham đã có bàn rút ngắn tỷ số khi Solanke che chắn Abdukodir Khusanov trong vòng cấm trước khi tung cú sút đưa bóng đi qua chân Marc Guehi và vào lưới ở phút 53.

Tottenham vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Sự hồi sinh ấy tiếp thêm niềm tin cho các CĐV Tottenham, và họ đã được đền đáp bằng một bàn gỡ hòa được xem là ứng viên "bàn thắng của mùa giải" ở phút 70. Solanke đón quả tạt của Conor Gallagher và thực hiện cú "bọ cạp" ngoạn mục để quân bình tỷ số, hoàn tất màn lội ngược dòng tưởng như bất khả thi sau hiệp một nhạt nhòa. Hưng phấn sau khi có bàn gỡ hòa, Wilson Odobert suýt đưa Tottenham vượt lên, nhưng Donnarumma tiếp tục tỏa sáng với một pha cứu thua xuất sắc.

Thủ môn người Ý gần như không phải làm việc trong hiệp một, song lại tiếp tục trổ tài khi bay người đẩy cú sút sệt bị đổi hướng của Simons qua xà. Tottenham hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng Tijjani Reijnders suýt giúp Man City vượt lên khi đánh đầu chệch khung thành từ quả tạt của Silva. Tiền vệ người Hà Lan còn có thêm một cơ hội nữa với pha đánh đầu lao người, song rốt cuộc hai đội đành chia điểm.

Kết quả giàu cảm xúc này nối dài chuỗi bất bại của Tottenham lên bốn trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng cho thấy họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cứu vãn một mùa giải quốc nội đáng thất vọng. Về phía Man City, việc đánh rơi hai điểm, cùng với thất bại của Aston Villa trước đó trong ngày, đã biến đây thành một vòng đấu đáng nhớ cho Arsenal.