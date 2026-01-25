Man City "thổi lửa" cho đại chiến Arsenal với Man Utd

Man City thắng 2-0 trước đội bét bảng Wolves

Man City đã chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng tại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Wolverhampton Wanderers, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn bốn điểm trước khi đội đầu bảng thi đấu.

Man City giành chiến thắng trước Wolves trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Sau thất bại đáng thất vọng ở trận derby Manchester và trận thua muối mặt tại UEFA Champions League trước Bodø/Glimt, HLV Pep Guardiola rất cần một phản ứng tích cực từ các học trò. Wolves đang đứng cuối bảng và chỉ để thủng lưới hai bàn trong bốn trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sự kháng cự của "Bầy sói" sớm bị phá vỡ khi cựu cầu thủ Wolves, Matheus Nunes, tạt bóng để Omar Marmoush chích mũi giày ghi bàn ở phút thứ 6.

Tiếp tục đền đáp niềm tin của HLV khi được lựa chọn thay cho Vua phá lưới ngoại hạng Anh Erling Haaland, người đã tám trận liên tiếp không ghi bàn từ bóng sống ở mọi đấu trường, Marmoush suýt nhân đôi cách biệt cho City khi cú dứt điểm của anh dội cột dọc ở phút 35.

VAR sau đó đã giúp xóa bỏ một tình huống có thể dẫn tới phạt đền do bóng chạm tay của Yerson Mosquera trong pha xây dựng tấn công trước đó. Khi hiệp một sắp khép lại, các CĐV đội khách hẳn sẽ hài lòng nếu bước vào giờ nghỉ chỉ bị dẫn một bàn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Antoine Semenyo ghi bàn thứ ba trong bốn trận kể từ khi gia nhập Man City, tung cú sút sệt hiểm hóc vượt ngoài tầm với của Jose Sa, nâng tỷ số lên 2-0.

Semenyo ăn mừng sau khi ghi bàn cho Man City (Ảnh: Getty).

Với nhiệm vụ nặng nề phía trước, Wolves nỗ lực tìm đường trở lại trận đấu và họ cũng tiến khá gần tới việc rút ngắn cách biệt khi cú đá phạt của Andre đi vọt xà trong gang tấc. Đội khách tiếp tục gây sóng gió khi một tình huống cố định của Mateus Mané được Mosquera đánh đầu hướng về khung thành, nhưng Gianluigi Donnarumma đã vô tình cản phá thành công bằng bàn tay vươn ra phía sau.

Phải đến 12 phút cuối, đội chủ nhà mới tạo ra một cơ hội thực sự trong hiệp hai, song Semenyo không thể giữ bóng đi thấp khi cú sút rất mạnh của anh dội xà ngang. Đến phút 86, cú đánh đầu từ quả phạt góc của Mosquera lại bật trúng xà, qua đó chấm dứt hy vọng lội ngược dòng khi đoàn quân của Guardiola giành trọn ba điểm.

Kết quả này giúp Man City kéo dài chuỗi bất bại lên 31 trận tại Ngoại hạng Anh trước các đội bắt đầu ngày thi đấu ở vị trí cuối bảng (thắng 25, hòa 6), trong đó có 10 chiến thắng sân nhà liên tiếp với tổng tỷ số 38-0. Quan trọng hơn, ba điểm giúp họ tiếp tục bám sát Arsenal, đội sẽ tìm cách tái lập khoảng cách bảy điểm khi gặp Man Utd vào tối chủ nhật. Về phía Wolves, chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 3) đã khép lại, và mục tiêu trụ hạng tại Ngoại hạng Anh vẫn còn rất mong manh dù phong độ gần đây có dấu hiệu khởi sắc.