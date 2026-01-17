Man Utd hạ gục Man City tại Old Trafford

Manchester United khởi đầu kỷ nguyên Michael Carrick đầy ấn tượng với chiến thắng 2-0 thuyết phục trước đại kình địch Man City ngay tại Old Trafford. Kết quả này không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ "Quỷ đỏ" mà còn đánh dấu chiến thắng thứ hai của họ trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Dù đối đầu với một Man City hùng mạnh, đây lại là màn ra mắt lý tưởng cho HLV tạm quyền Carrick. Bầu không khí cuồng nhiệt tại Old Trafford đã tiếp thêm nguồn năng lượng đáng kể cho các cầu thủ chủ nhà, giúp họ nhập cuộc với cường độ và sự quyết liệt cao. Ngay phút thứ 3, Harry Maguire suýt chút nữa đã mở tỷ số với cú đánh đầu dội cột dọc từ quả phạt góc của Bruno Fernandes. Đây không phải là lần duy nhất Man Utd tạo ra sóng gió trong hiệp một.

Man Utd sớm gây sóng gió trước cầu môn của Man City.

Sau khi Gianluigi Donnarumma xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Patrick Dorgu, Man Utd thậm chí hai lần đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng cả Amad Diallo và Fernandes đều bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Ở chiều ngược lại, Man City kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm, ngoại trừ cú đánh đầu của Max Alleyne bị thủ môn Senne Lammens hóa giải.

Nhịp độ trận đấu chùng xuống ở đầu hiệp hai trước khi bùng nổ trở lại sau mốc một giờ thi đấu. Dù sở hữu hàng công ngôi sao, Donnarumma mới là điểm sáng lớn nhất bên phía Man City khi liên tục cứu thua, từ pha đối mặt với Amad, cú lốp bóng của Casemiro cho tới tình huống bay người cản phá cú vô lê cận thành của Bryan Mbeumo.

Tuy nhiên, thủ thành người Ý cuối cùng cũng phải vào lưới nhặt bóng ở phút 65. Tận dụng một pha phản công nhanh, Fernandes dẫn bóng đầy tự tin trước khi chọc khe vừa tầm để Mbeumo dứt điểm một chạm hiểm hóc, mở tỷ số cho Man Utd.

Man City buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng sự chậm chạp và thiếu ý tưởng khiến họ không thể đưa Erling Haaland vào guồng chơi. Trái lại, Man Utd mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, và điều gì đến cũng phải đến khi Dorgu băng vào dứt điểm từ quả tạt của Matheus Cunha, ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 76 sau khi bóng chạm cột dọc.

Cunha ăn mừng sau khi nỗ lực của anh đã tạo cơ hội cho Dorgu ghi bàn.

Thất bại của Man City có thể còn nặng nề hơn nếu không có cột dọc cứu thua sau cú sút của Amad, trong khi bàn thắng của Mason Mount ở phút bù giờ tiếp tục bị từ chối vì lỗi việt vị. Dẫu vậy, đây vẫn là màn trình diễn đầy thuyết phục của Man Utd, giúp họ tạm thời vươn lên nhóm bốn đội dẫn đầu Premier League. Ngược lại, Man City tiếp tục gặp khó trong cuộc đua vô địch, đồng thời mở ra cơ hội để Arsenal nới rộng khoảng cách lên 9 điểm trên ngôi đầu bảng.