Man City tuột chiến thắng trước Chelsea ở phút bù giờ

Man City bị Chelsea cầm hòa kịch tính 1-1, chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên sân nhà và đánh dấu trận hòa thứ hai liên tiếp trong năm 2026.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Chelsea vừa trải qua cú sốc HLV Enzo Maresca rời ghế nóng, buộc HLV tạm quyền Calum McFarlane phải nhập cuộc thận trọng. Dù vậy, Chelsea bất ngờ tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú dứt điểm của Estevao bị Josko Gvardiol cản phá. Man City dần lấy lại thế trận, Phil Foden bỏ lỡ hai cơ hội, và Bernardo Silva cứa lòng vọt xà.

Man City không thể áp đảo Chelsea dù thi đấu trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Phải đến gần cuối hiệp một, Erling Haaland mới thực sự lên tiếng với cú sút chân trái trúng cột dọc. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Tijjani Reijnders đã tận dụng khoảng trống, sút tung nóc lưới Filip Jorgensen từ góc hẹp, mở tỷ số cho Chelsea. Ngay đầu hiệp hai, Pedro Neto suýt chút nữa đã gỡ hòa cho Chelsea với cú bấm bóng vọt xà sau một pha phản công nhanh.

Haaland với quyết tâm chấm dứt chuỗi ba trận tịt ngòi đã liên tục khuấy đảo hàng thủ Chelsea nhưng không thể vượt qua Benoit Badiashile. Man City tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai, nhưng tình huống rõ ràng nhất lại thuộc về Chelsea khi Liam Delap buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua. Những chấn thương của Gvardiol và Ruben Dias ở cuối trận càng tiếp thêm hy vọng cho đội khách.

Và điều đó đã được đền đáp ở phút bù giờ thứ 4 . Malo Gusto bứt tốc bên cánh phải, tạt bóng khó chịu khiến hàng thủ Man City lúng túng, tạo điều kiện cho Enzo Fernandez chớp thời cơ ở cột xa, xoay người dứt điểm cận thành gỡ hòa. Trận hòa này khiến Man City kém Arsenal sáu điểm và bằng điểm Aston Villa.

Fernandez ăn mừng bàn thắng ở phút bù giờ (Ảnh: Getty).

Bàn gỡ muộn chắc chắn sẽ làm hài lòng HLV tạm quyền McFarlane trong trận ra mắt, đồng thời cho thấy Chelsea vẫn có đủ tiềm lực để hướng tới một cái kết mùa giải thành công, một khi tìm được người kế nhiệm Maresca.