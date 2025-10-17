Toàn cảnh vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Sau loạt trận mới nhất tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 15/10, tuyển Anh đã trở thành đội đầu tiên của Lục địa già chính thức giành vé đến Bắc Mỹ. "Tam Sư" thể hiện phong độ hủy diệt khi toàn thắng 6 trận, ghi 18 bàn và không để lọt lưới lần nào, sớm vượt qua bảng K với 18 điểm tuyệt đối.

Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn đang duy trì vị thế thống trị ở bảng đấu của mình. Cả 4 đội đều đang dẫn đầu bảng với phong độ cao và khoảng cách an toàn so với đối thủ bám đuổi.

Italy gặp khó khăn trong cuộc đua ngôi đầu bảng với Na Uy (Ảnh: Getty).

Tây Ban Nha với hàng công bùng nổ có được 12 điểm sau 4 trận, Pháp cùng Bồ Đào Nha đều có 10 điểm sau 4 trận, trong khi Đức sau 4 trận cũng giành 9 điểm. Kết quả này cho thấy họ đã khắc phục được những bất ổn ban đầu và tiến thẳng đến Vòng chung kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn xuất hiện khi Đan Mạch, Na Uy và Áo đang bứt phá mạnh mẽ, trở thành những hiện tượng đáng chú ý với hiệu suất tấn công đáng nể. Đặc biệt là Na Uy với sự tỏa sáng của Erling Haaland đã giúp đội bóng này vượt lên dẫn đầu bảng I, đẩy cựu vô địch châu Âu Italy vào thế khó.

Ngược lại, Thụy Điển, Ba Lan hay Thổ Nhĩ Kỳ lại gặp nhiều khó khăn, đối mặt với nguy cơ phải tranh suất play-off. Cuộc đua giành vé World Cup hứa hẹn sẽ cực kỳ khốc liệt ở nửa sau giai đoạn vòng loại.

Các bảng đấu khác như B, G, H và L cũng đang mang đến những bất ngờ đầy kịch tính, khi các đội tuyển không được đánh giá cao thường xuyên tạo ra cú sốc trước những tên tuổi lớn.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang đi đến hồi kết với hai xu hướng rõ rệt: sự thống trị tuyệt đối của Anh, Pháp cùng Tây Ban Nha, và cuộc chiến căng thẳng giành vị trí thứ hai, đẩy các đội như Italy và Ba Lan vào thế phải nỗ lực đến cùng.

Với tình hình lúc này, 12 đội đầu bảng đã tiến rất gần tới tấm vé trực tiếp, trong khi cuộc đua khốc liệt cho vị trí nhì bảng cùng suất play-off hứa hẹn sẽ bùng nổ trong các loạt trận vào tháng 11 tới.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trước hai lượt trận cuối vào tháng 11 (Ảnh: Wiki).