Harry Kane phá hàng loạt kỷ lục trong ngày tuyển Anh giành vé dự World Cup

Trên sân Daugava (Latvia), Harry Kane đã giúp tuyển Anh phá vỡ thế bế tắc bằng cú sút trái phá tung nóc lưới thủ thành Krisjanis Zviedris ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Chỉ ít phút sau đó, ngôi sao 32 tuổi tiếp tục nhân đôi cách biệt cho “Tam sư” với pha dứt điểm chuẩn xác từ chấm phạt đền, góp công lớn cho tấm vé dự World Cup lần thứ 8 liên tiếp của tuyển Anh.

Harry Kane thực hiện thành công quả 11m, hoàn tất cú đúp vào lưới Latvia (Ảnh: Getty).

Với 2 bàn có được trận này, Harry Kane đã thiết lập kỷ lục mới khi có tới 13 lần ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu, chính thức vượt qua huyền thoại Nat Lofthouse (12 lần).

Thành tích này nâng tổng số bàn thắng của Kane cho tuyển Anh lên con số 76 bàn sau 110 trận, vững chắc củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh.

Theo thống kê từ Opta, cú đúp vào lưới Latvia là lần thứ 13 Harry Kane ghi từ hai bàn trở lên trong một trận cho tuyển Anh, kỷ lục nhiều nhất mọi thời đại. Thành tích này đã chính thức vượt qua cột mốc 12 lần mà huyền thoại Nat Lofthouse đã nắm giữ suốt hơn nửa thế kỷ.

Chưa dừng lại ở đó, Harry Kane còn thiết lập thêm một dấu mốc đáng nhớ khác khi anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh (18 bàn) trong lúc đang thi đấu cho một CLB ngoài nước Anh. Thành tích này chính thức vượt qua huyền thoại Gary Lineker, người từng ghi 17 bàn cho “Tam Sư” khi khoác áo Barcelona.

Ở tuổi 32, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich không chỉ duy trì phong độ đỉnh cao mà còn trở thành hạt nhân dưới triều đại mới của HLV Thomas Tuchel. Cựu ngôi sao Tottenham đã ghi 7 bàn trong 7 trận gần nhất cho tuyển Anh, khẳng định vị thế là biểu tượng của sự ổn định đáng nể trên hàng công.

Kane trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Anh với 76 pha lập công (Ảnh: Getty).

“Tôi đang ở trong những ngày tháng đẹp nhất của sự nghiệp. Những con số là quá rõ ràng, nhưng tôi muốn nói thêm rằng tôi đang cảm nhận trận đấu rất tốt. Tôi nhìn rõ được trận đấu và hiểu phải di chuyển như thế nào, và đủ sức làm điều đó. Tôi hy vọng có thể giữ được cảm giác này lâu nhất có thể.

Chúng tôi khiến mọi thứ trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra những bảng đấu kiểu như thế này không hề đơn giản. Hôm nay, trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao và chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ. Giành quyền đi tiếp trước 2 lượt trận, không thủng lưới bàn nào, chúng tôi có thể tự hào về những gì đã thể hiện", Harry Kane chia sẻ.

Bảng xếp hạng bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).