Chủ tịch FIFA khen ngợi đội bóng nhỏ bé giành vé dự World Cup

28 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Âu (1 đội): Anh Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

"Một khoảnh khắc lịch sử", Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino phát biểu trong một video được kênh SportNation trích dẫn sau khi chứng kiến đội tuyển Cape Verde là 1 trong 9 đại diện của châu Phi giành vé dự World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ vào năm sau.

Ở trận đấu mang tính quyết định hôm 13/10, Cape Verde đã giành chiến thắng trước Eswatini với tỷ số 3-0, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Cameroon chỉ có một trận hoà thất vọng không bàn thắng trước Angola.

Cape Verde trở thành quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới giành vé dự World Cup (Ảnh: Reuters).

Kết thúc vòng loại, Cape Verde đứng đầu bảng D với 23 điểm, hơn Cameroon 4 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng có biệt danh là “Cá mập xanh” vượt qua vòng loại World Cup và giành vé dự vòng chung kết của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, với dân số chỉ khoảng 525.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia có dân số nhỏ thứ hai trong lịch sử tham dự World Cup, chỉ sau Iceland năm 2018 (391.000 dân), đồng thời là nước có diện tích nhỏ nhất trong lịch sử giải đấu, chỉ 4.000 km², vượt qua kỷ lục cũ của Trinidad & Tobago (5.000 km²).

Trước đây, họ chưa từng lọt qua vòng loại, và thậm chí từng không tham dự vòng loại trong những giai đoạn đầu của FIFA. Chính vì vậy đích thân Chủ tịch FIFA đã lên tiếng ca ngợi dấu mốc lịch sử của Cape Verde vừa xác lập.

"Xin chúc mừng tất cả mọi người dân Cape Verde đã lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. Lá cờ của các bạn sẽ tung bay và Quốc ca của các bạn sẽ được hát vang tại kỳ World Cup vĩ đại nhất mọi thời đại", người đứng đầu FIFA bày tỏ.

Như vậy Cape Verde trở thành quốc gia châu Phi thứ 9 đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 sau Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

9 đội nhất bảng sẽ tự động giành quyền vào vòng trong. 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng play-off gồm hai trận bán kết và một trận chung kết vào tháng 11. 4 đội tuyển châu Phi giành quyền vào vòng play-off là Cameroon, Nigeria, Gabon và CHDC Congo.