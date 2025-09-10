Toàn cảnh cuộc đua giành vé dự World Cup 2026

18 đội tuyển giành quyền dự World Cup 2026 gồm ba đội chủ nhà Canada, Mexico, Mỹ, 6 đội đến từ châu Á (Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc, Australia), hai đội châu Phi (Morocco, Tunisia), 6 đội đến từ Nam Mỹ (Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia) và một đội châu Đại dương (New Zealand).

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới diễn ra các vòng đấu đầu tiên, các đội bóng lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Hà Lan đều thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Đức và Italy đang xếp nhì bảng và phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tránh được loạt trận vé vớt may rủi.

Đội tuyển Ai Cập gần như chắc suất dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Ở khu vực châu Phi, 9 đội tuyển đứng đầu bảng vòng loại sẽ giành vé dự World Cup 2026. Morocco và Tunisia đã hoàn thành mục tiêu và 7 đại diện còn lại sẽ được xác định ở loạt trận tháng 10.

Ở bảng A, Ai Cập (20 điểm), hơn đội nhì bảng Burkina Faso đến 5 điểm và họ chỉ cần một điểm ở hai trận còn lại là giành vé. Ở bảng C, Nam Phi tiến thêm một bước lớn đến World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 với Nigeria.

Kết quả này giúp Nam Phi củng cố ngôi đầu bảng với 16 điểm, hơn Nigeria và Benin (cùng 10 điểm). Đội tuyển Nam Phi còn hai trận gặp Zimbabwe và Rwanda, nên họ gần như nắm chắc vị trí đầu bảng để giành vé trực tiếp

Các đội bóng đầu bảng khác đang nắm lợi thế lớn để hoàn thành mục tiêu là Senegal, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Algeria, Ghana.

Khu vực Nam Mỹ đã hoàn tất vòng loại và 6 đội tuyển giành vé chính thức gồm Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia. Đội tuyển Bolivia kết thúc ở vị trí thứ 7 nhờ thắng Brazil 1-0 sáng 10/9 và họ sẽ đá trận vé vớt Liên lục địa, đứng trước cơ hội trở lại sân chơi World Cup kể từ năm 1994.

Bolivia đứng thứ 7 khu vực Nam Mỹ và giành quyền đá vé vớt tranh vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Khu vực châu Á đã kết thúc vòng loại thứ ba, xác định xong Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc, Australia chính thức giành vé. Vòng loại thứ tư sẽ diễn ra vào tháng 10 với hai bảng đấu gồm Indonesia, Iraq, Saudi Arabia và Qatar, Oman, UAE. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành vé dự World Cup 2026, hai đội nhì bảng đối đầu trực tiếp và đội thắng sẽ đá trận vé vớt Liên lục địa.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe mới diễn ra các trận đấu đầu tiên ở vòng loại cuối cùng và cuộc đua đang khá hấp dẫn. Ở các trận đấu diễn ra vào sáng 10/9, Curacao thắng Bermuda 3-2 còn Jamaica thắng Trinidad & Tobago 2-0.

Suriname, Jamaica và Costa Rica đang chiếm những lợi thế để giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé chính thức dự World Cup 2026. Tuy nhiên, cơ hội để các đội nhì bảng El Salvador, Curacao và Nicaragua giành suất đá vé vớt rất cao.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe (Ảnh: FIFA).