Haaland ghi 5 bàn, Na Uy giành chiến thắng với tỷ số 11-1

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 10/9 (Ảnh: UEFA).

Đây là lần đầu tiên sau 56 năm, một trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Âu có tới 12 bàn thắng. Kỷ lục này từng được tuyển Đức thiết lập vào năm 1969 khi họ đánh bại Cyprus với tỷ số 12-0.

Erling Haaland tỏa sáng trong trận Na Uy thắng Moldova 11-1 ở bảng I vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu (Ảnh: Getty).

Trên sân Ullevaal (Na Uy) rạng sáng 10/9, sự chênh lệch về đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện rõ rệt. Ngay phút thứ 6, Erling Haaland đã có pha áp sát khung thành, rồi chuyền ngang vừa tầm để Felix Myhre mở tỷ số.

Chỉ 5 phút sau, chính Haaland đã ghi tên mình lên bảng điện tử với một cú sút đơn giản từ cự ly gần, sau đường chuyền bất cẩn của hậu vệ Moldova.

Trước sự chống cự yếu ớt của Moldova, Haaland đã không mất nhiều thời gian để hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một. Anh ghi thêm hai bàn thắng ở phút 36 và 43 trước khi Martin Odegaard nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 45+1.

Hiệp hai tiếp tục là sân khấu riêng của Haaland. Tiền đạo của CLB Man City nhanh chóng ghi bàn thắng thứ 4 cho riêng mình bằng một cú đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 6-0.

Khi trận đấu trở nên quá dễ dàng, tiền vệ Thelo Aasgaard cũng thể hiện mình với một cú poker (4 bàn thắng) vào lưới Moldova ở phút 67,76, 79 và 90+1. Xen kẽ là bàn thắng thứ 5 của Haaland ở phút 83 sau đường chuyền của Julian Ryerson, khép lại trận đấu với tỷ số 11-1 không tưởng. Bàn thắng duy nhất mà Moldova có được là bàn phản lưới của Leo Skiri Ostigard ở phút 74.

Theo thống kê từ chuyên trang Sofascore, tiền đạo Erling Haaland đã có một ngày thi đấu không tưởng. Trong 89 phút trên sân, anh sở hữu 38 lần chạm bóng, tung ra 10 cú dứt điểm (7 lần trúng đích), trực tiếp góp công vào 7 bàn thắng và nhận điểm số 10 tuyệt đối.

Erling Haaland ăn mừng chiến thắng lịch sử của na Uy (Ảnh: Getty).

Cụ thể, tiền đạo của Man City đã ghi 4 bàn bằng chân phải và một bàn bằng đầu. Ngoài 5 bàn thắng, anh còn đóng góp 2 pha kiến tạo quan trọng, bao gồm đường chuyền cho Felix Myhre mở tỷ số và đường chuyền cho Thelo Aasgaard ghi bàn thắng ấn định chiến thắng lịch sử.

Phong độ ấn tượng của Haaland giúp anh khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Trong 8 lần ra sân gần nhất cho tuyển Na Uy tiền đạo Man City đều ghi bàn và trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên sau 47 năm ghi 5 bàn trong một trận vòng loại World Cup.

Đáng chú ý, với 48 bàn thắng sau 45 trận, Haaland đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 87 năm để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử tuyển Na Uy.

Với chiến thắng 11-1 trước Moldova, tuyển Na Uy đang có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup 2026. Thầy trò HLV Stale Solbakken đã xây chắc ngôi đầu bảng I với 15 điểm, bỏ xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là tuyển Italy tới 6 điểm.

Phong độ ghi bàn khủng khiếp của tiền đạo Haaland giúp na Uy có cơ hội lớn giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Với phong độ thăng hoa hiện tại của Erling Haaland, người hâm mộ Na Uy hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc đội nhà sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào tháng 6/2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.