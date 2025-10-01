Khai mạc giải Pickleball lớn nhất châu Á tại Đà Nẵng

PPA Tour Asia, MB Vietnam Cup 2025 đã chính thức khai mạc tại Khu thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng vào tối 30/9. Giải đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 4/10.

Đây là giải Pickleball lớn nhất châu Á với quy mô giải thưởng 150.000 USD. Sự kiện này không chỉ giúp phát triển du lịch thể thao mà còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào Pickleball trên địa bàn thành phố.

Đây là giải Pickleball lớn nhất châu Á được tổ chức tại Khu thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Hùng).

Giải cũng là cơ hội quý báu để các tay vợt phong trào được giao lưu, luyện tập cùng các vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu thế giới., từ đó, khai phóng cảm hứng và tài năng phát triển chuyên nghiệp môn thể thao mới nổi này.

Đồng thời, giải đấu cũng thúc đẩy quan hệ hợp tác về du lịch, thương mại và thể thao giữa các nhãn hiệu thể thao trong nước với các đơn vị quốc tế.

Theo ban tổ chức, tham dự giải có gần 600 tay vợt chuyên nghiệp, phong trào của Việt Nam và thế giới, tranh tài nội dung đơn và đôi.

Tay vợt Pickleball huyền thoại Ben Johns góp mặt tại giải đấu (Ảnh: A Hùng).

Đáng chú ý, sân chơi này sẽ có sự góp mặt của tay vợt Pickleball huyền thoại Ben Johns, với hơn 150 danh hiệu PPA Tour ở Mỹ.

Ngoài ra, các vận động viên nổi tiếng khác cũng góp mặt tại giải như Tyson McGuffin, Zoey Chang, Zane Navratil, Kaitlyn Christian, Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Alix Truong, Sophia Phương Anh, Trương Vinh Hiển, Yufei Long, Jonathan Trương…