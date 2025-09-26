Đánh bại Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam tiến vào bán kết PPA Asia Tour

Từng sát cánh bên nhau ở các giải đấu lớn nhỏ trong nước cũng như quốc tế, nhưng tại Malaysia Cup 2025 hai tay vợt hàng đầu Việt Nam là Hoàng Nam và Linh Giang lại là đối thủ của nhau ở vòng tứ kết.

Trước đó, cặp đôi này đã có hai lần đối đầu nhau tại Malaysia Cup 2025 và Trịnh Linh Giang đều giành chiến thắng chung cuộc.

Lý Hoàng Nam trong cuộc đối đầu với Trịnh Linh Giang ở tứ kết ở tứ kết đơn nam Malaysia Cup 2025 ( Ảnh: PPA).

Trong lần thứ ba chạm trán, cả hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đều thể hiện sự am hiểu sâu sắc về đối thủ. Với sở trường dink bếp (bỏ nhỏ sát lưới), cả hai chơi giằng co và kiên nhẫn chờ đối phương mắc sai lầm để kết thúc điểm số. Tuy nhiên, Hoàng Nam là người kiên nhẫn hơn và giành chiến thắng set một với tỉ số cách biệt 11-3.

Sang set hai, Trịnh Linh Giang đã thay đổi lối đánh khi liên tục áp sát bếp, đẩy Lý Hoàng Nam lùi sâu. Chiến thuật dồn ép này đã phát huy hiệu quả khiến Hoàng Nam phải đánh bóng ra hai góc sân, dễ bị bắt bài và mắc nhiều lỗi đánh hỏng. Tận dụng sai lầm của đối thủ, Linh Giang kết thúc set đấu với chiến thắng 11-8, cân bằng tỉ số trận đấu.

Trong set quyết định, dù cả hai đều xuống sức nhưng Lý Hoàng Nam vẫn thể hiện sự vượt trội. Với lối đánh chậm rãi, kỹ thuật và khả năng chắt chiu cơ hội tốt hơn, Hoàng Nam đã giành chiến thắng 11-5 và đoạt vé vào bán kết.

Cùng với Lý Hoàng Nam, một đại diện khác của Việt Nam là Trương Vinh Hiển cũng giành chiến thắng bất ngờ ở tứ kết khi đánh bại Marco Leung từ Macau. Trước tay vợt hạng 13 PPA Tour Asia đơn nam, Vinh Hiển bất ngờ chơi thăng hoa và biến hóa để thắng dễ dàng 11-3, 11-3, giành vé vào bán kết gặp Hong Kit Wong.

Như vậy, Việt Nam còn lại hai đại diện ở nội dung đơn nam PPA Malaysia Cup 2025. Lý Hoàng Nam sẽ bước vào trận bán kết đầy thử thách khi đụng độ Christian Alshon (hạng 4 đánh đơn PPA Tour). Với hai tay vợt tiến sâu, pickleball Việt Nam chắc chắn có huy chương ở nội dung này, và người hâm mộ sẽ chờ đợi kết quả chung cuộc vào ngày mai (27/9).