AFC cảnh báo U23 Việt Nam trước trận quyết đấu với U23 Saudi Arabia

"Mặc dù Việt Nam đang nắm lợi thế lớn để đi tiếp, nhưng một thất bại với tỷ số cách biệt lớn có thể khiến đội bóng của Kim Sang Sik bị loại khỏi giải đấu", trang chủ AFC cảnh báo với U23 Việt Nam trước lượt trận cuối cùng bảng A với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City diễn ra vào tối nay (23h30 ngày 12/1, giờ Việt Nam).

AFC cho rằng lượt trận cuối cùng giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ hết sức gay cấn khi cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng để đoạt vé vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng A với hai trận toàn thắng, và chỉ cần không để thua trước U23 Saudi Arabia sẽ chắc chắn giành vé vào tứ kết với ngôi đầu.

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại U23 Việt Nam, thậm chí phải giành chiến thắng cách biệt 2 bàn để có được tấm vé đi tiếp vào tứ kết.

Mục tiêu của đội chủ nhà tương đối khó khăn khi họ đang xếp vị trí thứ 3 với 3 điểm có được, và một kết quả hoà hoặc thua thì đoàn quân của HLV Luigi Di Biagio gần như bị loại nếu trận đấu cùng giờ U23 Jordan giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan.

"HLV Luigi Biagio kỳ vọng đội tuyển Saudi Arabia của ông sẽ phục hồi sau trận thua đáng thất vọng 2-3 trước Jordan hôm 9/1 bằng chiến thắng trước Việt Nam để đưa trận đấu quyết định suất vào tứ kết, nhiều khả năng sẽ phải phân định thắng thua bằng chỉ số đối đầu trực tiếp", AFC nhấn mạnh cửa ải khó khăn đang chờ U23 Saudi Arabia phía trước.

“Đôi khi các đội bóng gặp khó khăn, nhưng bất chấp kết quả, chúng tôi có tiềm năng rất lớn. Đó vẫn là mục tiêu của chúng tôi. Giờ đây, chúng ta cần phân tích các sai lầm khác nhau, nghiên cứu số liệu thống kê, xác định những thời điểm chúng ta sa sút phong độ và tìm cách cải thiện.

Chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm và cùng nhau tiến bộ với tư cách là một đội", AFC dẫn lời chiến lược gia người Italy.

Đáng chú ý, AFC cũng khuyến cáo U23 Việt Nam cần phải tập trung kỹ càng cho lượt trận cuối cùng vòng bảng, không chỉ là giành vé vào tứ kết mà còn hướng tới ngôi nhất bảng để tránh phải đối đầu với U23 Nhật Bản ở vòng đấu loại trực tiếp.

"Tuy nhiên, mục tiêu tránh được thất bại không chỉ đảm bảo vị trí đầu bảng A cho đội bóng Đông Nam Á mà còn giúp họ tránh phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Nhật Bản ở tứ kết.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã hy vọng cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi trước vòng đấu loại trực tiếp, nhưng kế hoạch có thể đã thay đổi sau chiến thắng của Jordan trước Saudi Arabia", AFC chốt lại.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).