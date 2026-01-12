U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia (23h30 hôm nay): Thách thức cực đại

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia ở bảng A giải U23 châu Á 2026, sẽ diễn ra lúc 23h30 hôm nay (12/1, theo giờ Việt Nam), trên sân Prince Abdullah Al-Faisal tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

U23 Saudi Arabia để thua U23 Jordan 2-3 hôm 9/1. Trước đó, U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 2-0 ngày 6/1. Tuy nhiên, không thể đem hai kết quả này để suy luận rằng U23 Việt Nam mạnh hơn so với U23 Saudi Arabia, càng không thể nói rằng U23 Saudi Arabia yếu hơn U23 Jordan.

U23 Việt Nam chuẩn bị đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải (Ảnh: AFC).

Đầu tiên, bóng đá không giống toán học. Tính chất bắt cầu trong toán học không thể áp dụng trong bóng đá. Kết quả các trận đấu giữa những đối thủ khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, sẽ không giống nhau, tùy thuộc vào phong độ và cách bắt nhịp của từng đội, ở những trận khác nhau mà họ tham dự.

Thứ hai, việc một đội bóng mạnh thua một đội bóng yếu hơn, như kiểu U23 Saudi Arabia thua U23 Jordan vốn được gọi là bất ngờ, chứ kết quả đấy không phản ánh chất lượng của các nền bóng đá (đội bóng số một thế giới Argentina còn thua Saudi Arabia trong trận mở màn World Cup 2022, trước khi vô địch chính giải đấu này, huống hồ gì là đội bóng khác).

Thứ ba, về lý thuyết, do U23 Saudi Arabia đã sảy chân trước U23 Jordan, nên họ càng thi đấu tập trung, càng thêm quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam.

U23 Saudi Arabia đến từ một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á, và khi một đội mạnh như vậy quyết tâm cao độ, giữ được sự tập trung, đối thủ của họ càng dễ rơi vào nguy hiểm.

Hai đội đều quyết tâm giành vé vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Vì thế, U23 Việt Nam cần phải chơi tập trung tối đa trong trận đấu sắp diễn ra. Thậm chí, không loại trừ khả năng chúng ta sẽ thi đấu với tư thế của đội “kèo dưới”, sẵn sàng chống chịu các đợt hãm thành của đối phương, đặc biệt là ở khoảng thời gian đầu mỗi hiệp đấu.

Lợi thế cho U23 Việt Nam đó là chúng ta có nhiều lựa chọn trong trận đấu này. U23 Việt Nam không nhất thiết phải giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia. Một trận hòa, thậm chí một trận thua với tỷ số tối thiểu vẫn đủ để đưa đội bóng của HLV Kim Sang Sik vào tứ kết.

Dĩ nhiên, không ai ra sân với tư tưởng chủ hòa, không đội nào trước khi thi đấu lại muốn thất bại. Tuy nhiên, trong bối cảnh có lợi hơn đối thủ về các chỉ số trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam không việc gì phải nôn nóng.

Hãy để phần nôn nóng dành cho U23 Saudi Arabia. Chúng ta cứ từ tốn thi đấu. U23 Việt Nam càng từ tốn, đối thủ càng dễ mắc sai lầm.

Tâm lý không phải là điểm mạnh của các cầu thủ Tây Á nói chung. Thế nên, chúng ta cần khai thác điểm yếu này của họ, buộc họ phải nôn nóng rồi tự mắc sai lầm. Một khi họ mắc sai lầm, cơ hội sẽ mở ra cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1.