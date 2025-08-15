Bốc thăm Cúp C2 châu Á, hai đại diện Việt Nam vào bảng đấu khó

Cụ thể, đương kim vô địch V-League Nam Định rơi vào bảng F cùng với các đội Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern (Hong Kong, Trung Quốc).

Trong khi đó, đương kim vô địch Cúp quốc gia CLB CAHN nằm ở bảng E cùng các đội Beijing Guoan (Trung Quốc), Macarthur FC (Australia) và Taipo FC (Hong Kong, Trung Quốc).

CLB CAHN lọt vào bảng E cùng với các đại diện của Hong Kong (Trung Quốc), Australia và Trung Quốc (Ảnh: CLB CAHN).

Trong số các đối thủ của CLB CAHN ở bảng E, về lý thuyết, Macarthur FC được đánh giá cao nhất, vì họ đến từ nền bóng đá có trình độ hàng đầu châu Á là Australia. Còn Beijing Guoan và Taipo FC là những ẩn số.

Tương tự như thế, ở bảng F của Nam Định, Gamba Osaka (Nhật Bản) được đánh giá cao nhất. Ratchaburi FC của Thái Lan có lẽ không hề yếu, còn CLB Eastern của Hong Kong là ẩn số.

Cúp C2 châu Á mùa giải 2025-2026 có tổng cộng 8 bảng đấu, trong đó 4 bảng A, B, C, D là các bảng đấu của các đội đến từ khu vực phía Tây châu Á. Còn các bảng E, F, G và H sẽ là các bảng đấu của các đội thuộc khu vực phía Đông châu Á.

Các bảng đấu thuộc khu vực phía Đông của Cúp C2 châu Á (Ảnh: ASEAN Football).

Vòng bảng của Cúp C2 châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 16/9 và kéo dài đến ngày 11/12 năm nay. Các trận đấu vòng bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn hai lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng 1/8. Từ vòng 1/8, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận đi và về, trên sân nhà và sân đối phương.

Vòng 1/8 và các trận đấu khác thuộc vòng đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra từ 10/2/2026. Chỉ đến trận chung kết, các đội bóng ở phía Đông và phía Tây mới gặp nhau. Trận chung kết chỉ diễn ra một lượt trận, trên sân trung lập. Trận chung kết diễn ra ngày 16/5/2026.

Đội bóng nổi tiếng nhất Cúp C2 châu Á 2025-2026 là CLB Al Nassr (Saudi Arabia). Đội này đang sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Ngoài ra, trong đội hình Al Nassr còn có một số gương mặt khác từng đạt trình độ thế giới gồm Joao Felix (Bồ Đào Nha), Sadio Mane (Senegal) và Marcelo Brozovic (Croatia).

Nếu CLB CAHN hoặc Nam Định lọt vào trận chung kết, những Quang Hải, Nguyễn Filip, Việt Anh (CLB CAHN), Tuấn Anh, Xuân Son, Văn Vĩ (Nam Định) có thể đụng độ Ronaldo của Al Nassr.