Tiền đạo U23 Việt Nam nhập viện cấp cứu, lỡ hẹn giải đấu ở Trung Quốc

"Trong buổi tập chiều hôm qua cùng đội bóng, sau một pha va chạm, Lê Phát ngã xuống sân và tỏ ra rất đau đớn. Xe cứu thương ngay lập tức được gọi đến sân tập đưa tiền đạo trẻ vào bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành chụp chiếu, kiểm tra chấn thương”, CLB Ninh Bình thông báo.

Theo thông tin mới nhất từ đội bóng cố đô Hoa Lư, Lê Phát may mắn không bị gãy xương mà chỉ bị trật khớp vai. Dù vậy, với chấn thương này, anh gần như chắc chắn lỡ hẹn với đợt tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải quốc tế CFA Team China 2026 vào cuối tháng 3.

Lê Phát (phải) lỡ hẹn với đợt tập trung U23 Việt Nam.

“Lê Phát khả năng rất cao không thể tham gia đợt tập trung cùng U23 Việt Nam sắp tới, chuẩn bị tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An (Trung Quốc) từ ngày 25/3 đến 31/3. Đây là điều đáng tiếc khi Lê Phát đang dần chứng tỏ được vị trí của mình tại U23 Việt Nam sau giải U23 châu Á rất thành công", CLB Ninh Bình cho biết.

Lê Phát là tiền đạo trẻ mới 18 tuổi, nhưng anh đã được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Với việc dính chấn thương, anh lỡ cơ hội được khẳng định năng lực ở U23 Việt Nam.

Trước đó, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung U23 Việt Nam với 30 cầu thủ. Ở bản danh sách này, nhiều gương mặt quen thuộc vừa tham dự SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 như Trung Kiên, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Khang... không có tên do khả năng được đôn lên đội tuyển Việt Nam.

Một số cái tên nằm trong đội U23 Việt Nam tham dự hai giải đấu trên vẫn có mặt trong danh sách lần này, gồm: thủ môn Cao Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận....

HLV Kim Sang Sik quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ lứa U20-U21, nhằm chuẩn bị dài hơi cho tương lai, trước mắt là Asiad diễn ra vào tháng 9/2026 tại Nhật Bản, gồm: Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)…

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, ban huấn luyện rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3. Ở giải đấu này, trợ lý Đinh Hồng Vinh thay HLV Kim Sang Sik dẫn dắt U23 Việt Nam.

CFA Team China 2026 có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.