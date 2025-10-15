Thua đậm Italy, đội tuyển Israel chấm dứt hy vọng dự World Cup 2026

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 15/10 (Ảnh: UEFA).

Ở trận lượt đi, Israel đã thua 4-5 Italy trên sân nhà sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Ở cuộc tái đấu tại Bluenergy (Italy), đội chủ nhà cần giành trọn 3 điểm nếu như muốn chắc suất đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Israel không muốn thất bại bởi kết quả trắng tay khiến họ phải chia tay giấc mơ World Cup.

Đội tuyển Israel (trắng) chấm dứt hy vọng dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HLV Gattuso yêu cầu các học trò dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, Italy đã có 3 cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Retegui, Cambiaso rồi Raspadori đều không tận dụng được.

Italy suýt nhận bàn thua ở phút 28 nhưng thủ thành Donnarumma đã cứu thua thành công. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 44, Matan Baltaxa đốn ngã cầu thủ Italy trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Retegui dứt điểm thành công để mở tỷ số.

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn. Cambiaso đã đưa bóng vào lưới Israel nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. Đến phút 74, Retegui độc diễn trong vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Glazer, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Italy.

Italy tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Na Uy (Ảnh: Getty).

Manor Solomon có cơ hội rút ngắn tỉ số cho Isarel ngay sau đó nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Đến phút 90+3, Mancini ấn định tỉ số 3-0 cho đội tuyển Italy sau đường chuyền đẹp của Dimarco.

Với chiến thắng này, Azzurri đảm bảo giành ngôi nhì bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu và một suất đá play-off.

Israel chính thức chia tay giấc mơ World Cup 2026 khi họ mới có được 9 điểm/7 trận và chỉ còn một trận đấu trong tay. Italy (15 điểm/6 trận) tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Na Uy (18 điểm/6 trận) trước hai lượt trận cuối vào tháng 11.

Đội hình thi đấu

Italy: Donnarumma, Dimarco, Calafiori, Mancini, Di Lorenzo, Tonali, Locatelli, Barella, Raspadori, Retegui, Cambiaso.

Bàn thắng: Retegui 44', 74', Mancini 90+3'.

Israel: Glazer, Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo, Peretz, Gloukh, Khalaili, Biton, Garibo, Solomon.