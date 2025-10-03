FIFA ra phán quyết về khả năng dự World Cup của Israel

Trong cuộc họp Hội đồng FIFA vào hôm qua (2/10) tại Zurich (Thuỵ Sĩ), Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới không thể giải quyết các vấn đề chính trị, trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi loại các đội tuyển Israel khỏi các giải đấu quốc tế.

Đội tuyển Israel không bị cấm tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

“FIFA không thể giải quyết những xung đột địa chính trị, nhưng bóng đá có thể và phải thúc đẩy hòa bình, sự đoàn kết, cũng như các giá trị giáo dục, văn hóa và nhân đạo”, Chủ tịch Infantino phát biểu trong thông cáo sau cuộc họp Hội đồng FIFA.

Cuộc họp tại Zurich diễn ra trong bối cảnh bóng đá châu Âu rúng động bởi những tranh cãi xung quanh việc có nên cấm đội tuyển Israel tham gia hoạt động bóng đá, giữa lúc cuộc xung đột ở Gaza bước sang năm thứ hai.

Mặc dù vấn đề của Israel không nằm trong chương trình nghị sự chính thức của FIFA, nhưng áp lực từ các liên đoàn châu Âu vẫn hiện hữu, đặc biệt khi vòng loại World Cup 2026 sẽ trở lại trong tuần tới.

Theo lịch, đội tuyển Israel sẽ làm khách trước Na Uy tại Oslo ngày 11/10 và gặp Italy ở Udine ba ngày sau đó. Trong đó, Na Uy cùng một số liên đoàn châu Âu đã thúc giục UEFA triệu tập cuộc bỏ phiếu về việc loại Israel khỏi các giải quốc tế. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí kêu gọi trực tiếp cả UEFA và FIFA vào cuộc. Nguồn tin của AP cho biết nếu UEFA bỏ phiếu, khả năng thông qua là rất cao, dù Israel và Đức phản đối.

Nhiều liên đoàn bóng đá ở châu Âu và thế giới đã yêu cầu cấm đội tuyển Israel tham dự các hoạt động bóng đá (Ảnh: Getty).

Cuộc họp của FIFA vào hôm qua cũng có sự tham dự của Chủ tịch UEFA Ceferin và Chủ tịch PSG Nasser al-Khelaifi (đồng thời là quan chức cấp cao của chính phủ Qatar). Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Palestine, ông Jibril Rajoub, cũng có mặt tại Thụy Sĩ trong tuần này và đã gặp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Kirsty Coventry.

FIFA không tổ chức họp báo sau sự kiện và Chủ tịch Infantino cũng không trả lời phỏng vấn trực tiếp liên quan tới vấn đề Israel.