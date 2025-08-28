U23 Việt Nam áp đảo ở đội hình tiêu biểu giải Đông Nam Á 2025

Giải U23 Đông Nam Á kết thúc vào cuối tháng 7, nhưng mãi đến hôm qua (27/8), đội hình tiêu biểu của giải U23 Đông Nam Á 2025 mới được công bố.

Đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á 2025 (Ảnh: AFF).

Điều đáng chú ý, các cầu thủ Việt Nam chiếm quá nửa đội hình này, với 6 gương mặt được lựa chọn. Cụ thể, ở hàng hậu vệ, chúng ta có hai gương mặt được lựa chọn, gồm Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh.

Ở hàng tiền vệ, các cầu thủ của U23 Việt Nam gồm Nguyễn Văn Trường, Phạm Xuân Bắc và Nguyễn Phi Hoàng góp mặt. Còn trên hàng tiền đạo, cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á năm nay Nguyễn Đình Bắc có chỗ.

Những gương mặt khác xuất hiện trong đội hình tiêu biểu có thủ môn Nico Guimaraes của U23 Philippines, trung vệ Kadek Arel của U23 Indonesia, hậu vệ cánh phải Noah Ledel của Philippines.

Trên hàng tiền vệ, John Lucero của U23 Philippines chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, bên cạnh Nguyễn Xuân Bắc.

Đình Bắc (7) và các đồng đội chuẩn bị tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Còn ở hàng tiền đạo, người được lựa chọn để sát cánh với Đình Bắc trong đội hình tiêu biểu là chân sút người Indonesia gốc Hà Lan Jens Raven. Đội hình này được bố trí theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2.

Chỉ có 3 đội tuyển góp quân cho đội hình tiêu biểu là U23 Việt Nam (6 người), Philippines (3 cầu thủ) và Indonesia (2 cầu thủ). Trong khi đó, một đội nữa đã vào bán kết giải U23 Đông Nam Á năm nay là U23 Thái Lan không có đại diện nào góp mặt.

Việc đội tuyển U23 Việt Nam có đến 6 đại diện trong đội hình tiêu biểu của giải vô địch U23 khu vực là sự khích lệ tinh thần cho các học trò của HLV Kim Sang Sik, ngay trước vòng loại U23 châu Á 2026.

Vòng loại giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9. U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với các đội Bangladesh, Singapore và Yemen. Các trận đấu trong bảng của U23 Việt Nam diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).