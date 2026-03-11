Thủ môn thảm họa khiến Tottenham thua đậm, bật khóc khi rời sân sau 17 phút

Tottenham đang chìm trong khủng hoảng dưới thời tân HLV Igor Tudor có chuyến hành quân tới sân Metropolitano của Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thêm một lần, Spurs tạo ra màn trình diễn thảm họa.

Antonin Kinsky có màn trình diễn thảm họa trước Atletico Madrid và bị thay ra sân sau 17 phút (Ảnh: Getty).

Sau 90 phút thi đấu, Tottenham đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-5 trước đội chủ nhà. Kết quả này giúp Atletico Madrid nắm trong tay lợi thế rất lớn trước chuyến làm khách trên sân của Tottenham trong trận lượt về.

Bước vào trận đấu này, HLV Igor Tudor đã đưa ra quyết định gây sốc khi sử dụng thủ thành dự bị Antonin Kinsky, thay vì thủ môn chính Guglielmo Vicario. Thế nhưng, đây lại được xem là quyết định thảm họa.

Antonin Kinsky gặp vấn đề tâm lý khi bước vào giải đấu lớn như Champions League. Ngay ở phút thứ 6, thủ môn người CH Séc đã mắc sai lầm sơ đẳng khi trượt chân trong lúc chuyền bóng, tạo điều kiện để Marcos Llorente ghi bàn.

Sự lóng ngóng của Antonin Kinsky và hàng thủ của Tottenham tiếp tục khiến CLB này trả giá. Phút 14, đến lượt Van De Ven trượt chân để Antoine Griezmann cướp bóng và nhân đôi cách biệt cho Atletico Madrid.

Chỉ 1 phút sau, Antonin Kinsky lại trở thành tội đồ khi xử lý lỗi đường chuyền về, biếu không bàn thắng cho Julian Alvarez. Chỉ sau 15 phút, Atletico Madrid đã vượt lên dẫn trước 3-0. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên (CĐV) Tottenham đã chỉ trích HLV Igor Tudor vì quyết định thảm họa.

Tới phút 17, chiến lược gia người Croatia đã buộc phải thay thế Antonin Kinsky, bằng Guglielmo Vicario, khép lại màn trình diễn đáng xấu hổ của thủ môn người CH Séc. Thủ môn 22 tuổi đã bật khóc sau trận đấu thảm họa.

Antonin Kinsky dường như đã khóc. Sau đó, anh đã đi thẳng vào đường hầm, thay vì ở lại sân xem các đồng đội thi đấu (Ảnh: Getty).

Phút 22, Atletico Madrid đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Griezmann tung ra cú dứt điểm và bị thủ thành Vicario cản phá. Tuy nhiên, trung vệ Robin Le Normand đã có mặt kịp thời để ghi bàn cho Atletico Madrid.

Đến phút 26, Richarlison mới ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Tottenham. Trong những phút cuối hiệp đấu, Van De Ven có pha bóng cao chân nguy hiểm với Hancko. Dù các cầu thủ Atletico Madrid đã phản đối nhưng trọng tài vẫn không rút thẻ đỏ với trung vệ của Tottenham.

Sang hiệp 2, Atletico Madrid vẫn thi đấu hay hơn. Phút 55, Julian Alvarez đã chớp thời cơ khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1 cho đội chủ nhà. Phút 76, Dominic Solanke rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 cho Tottenham.

Trong những phút còn lại, hai đội không ghi được bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 nghiêng về Atletico Madrid. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra ở London vào lúc 3h ngày 19/3.