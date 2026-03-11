Lamine Yamal ghi bàn, Barcelona may mắn thoát thua Newcastle

Hành quân đến sân St James Park của Newcastle, Barcelona giữ sự thận trọng nhất định. HLV Hansi Flick đặt kỳ vọng ghi bàn lên vai các tiền đạo Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Newcastle gây ra nhiều khó khăn cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Newcastle là đội khởi đầu tốt hơn, Osula suýt mang lại lợi thế cho đội chủ nhà khi nhận đường chuyền của Lewis Hall ở phút thứ 6, nhưng anh dứt điểm quá chậm và để Gerard Martin đã kịp lùi về cản phá.

Với sự cơ động của Pedri ở giữa sân, Barcelona dần nắm quyền kiểm soát thế trận. Raphinha và Lamine Yamal hoạt động năng nổ ở hai cánh khiến hàng thủ Newcastle đối mặt nhiều nguy cơ.

Phút 21, Raphinha tạt bóng khó chịu, bóng chạm chân Dan Burn đi đổi hướng, rất may cho Newcastle là bóng đi chệch cột dọc khung thành của Aaron Ramsdale. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra hấp dẫn và phút 66, Robert Lewandowski đón quả tạt của Raphinha sau pha khống chế bóng khéo léo của cầu thủ người Brazi, tuy nhiên, cú dứt điểm trong tư thế với chân của ngôi sao Ba Lan đưa bóng đi chệch cột dọc.

Lamine Yamal ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m ở phút 90+6 (Ảnh: Getty).

Barnes khiến hàng thủ Barcelona lao đao khi dứt điểm trúng cột dọc ở phút 76. Hai đội chơi đôi công hấp dẫn ở cuối trận để tìm kiếm bàn thắng và Newcastle đã tạo nên sự khác biệt.

Phút 86, Barnes đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng từ quả tạt của cầu thủ vào sân thay người Jacob Murphy, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ sân St James Park.

Tuy nhiên ở phút bù giờ cuối cùng, Dani Olmo ngã xuống sau pha va chạm với Thiaw và trọng tài người Italy, Marco Guida chỉ tay vào chấm phạt đền. Lamine Yamal không mắc sai lầm nào, đánh bại Ramsdale và ấn định kết quả hòa 1-1 cho Barcelona.

Trận hòa này khiến Newcastle tiếc nuối vì họ đã chơi một trận đấu ấn tượng trước đội bóng hàng đầu châu Âu. Barcelona có lợi thế nhất định trước cuộc tái đấu ở Nou Camp trong trận lượt về vào tuần sau.

Đội hình thi đấu

Newcastle: Ramsdale, Hall, Burn, Thiaw, Trippier, Joelinton, Tonali, Ramsey, Barne, Osula, Elanga.

Bàn thắng: Barnes (86').

Barcelona: Garcia, Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin, Pedri, Bernal, Yamal, Ferin, Raphinha, Lewandowski.

Bàn thắng: Yamal (90'+6 penalty)