Siêu máy tính dự đoán đội vô địch Champions League

Theo kết quả bốc thăm vòng 1/8 và phân nhánh knock-out Champions League, 6 đội bóng mạnh là PSG, Real Madrid, Man City, Chelsea, Bayern Munich và Liverpool đã rơi vào nhánh đấu tử thần. Trong đó, hai ứng cử viên vô địch là Real Madrid và Man City đụng độ ngay ở vòng 1/8. Hai đội bóng mạnh khác là PSG và Chelsea cũng sớm chạm trán nhau.

Arsenal là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League (Ảnh: Getty).

Ở nhánh còn lại, Arsenal được trao cơ hội không thể thuận lợi hơn trên hành trình hướng tới trận chung kết. Sau khi chỉ gặp Leverkusen ở vòng 1/8 và tránh toàn bộ các nhà vô địch trong 10 năm qua trên đường vào trận chung kết, “Pháo thủ” vươn lên trở thành ứng viên số một cho chức vô địch Champions League.

Nếu như vượt qua Leverkusen, Arsenal cũng chỉ chạm trán với một trong hai đối thủ là Sporting Lisbon và Bodo Glimt ở tứ kết.

Barcelona là một trong bốn đối thủ tiềm năng của Arsenal ở bán kết. Tuy nhiên, đại diện xứ Catalunya sẽ đối đầu với Newcastle tại vòng 1/8, sau đó là Tottenham hoặc Atletico Madrid ở tứ kết.

Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, Arsenal có tới 27,4% khả năng giành chức vô địch Champions League mùa này. Xếp sau lần lượt là Bayern Munich (14,28%), Liverpool (12,83%) và Manchester City (10,79%).

Điều đáng nói, Opta đánh giá cơ hội vô địch của Newcastle (4,66%), còn cao hơn so với đương kim vô địch PSG (4,64%) và Real Madrid (2,78%).

Opta phân tích khả năng vô địch của từng đội bóng ở Champions League (Ảnh: Opta).

HLV Mikel Arteta không tỏ ra áy náy về việc đội nhà rơi vào nhánh đấu thuận lợi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal xứng đáng với lợi thế này sau khi toàn thắng cả 8 trận đấu ở vòng bảng.

HLV người Tây Ban Nha nói sau lễ bốc thăm: “Arsenal rất hào hứng với vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi đã giành được quyền ở vị thế thuận lợi nhờ những gì thể hiện tại vòng bảng. Giờ là lúc phân tích đối thủ và tìm cách đánh bại Leverkusen.

Khi được hỏi liệu hành trình phía trước có mang lại sự phấn khích đặc biệt hay không, HLV Arteta đáp: “Chắc chắn rồi. Việc luôn ở nhóm dẫn đầu và duy trì phong độ ổn định mang lại cho bạn rất nhiều hy vọng và suy nghĩ tích cực về những gì đang chờ đợi phía trước”.