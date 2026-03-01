Liverpool gục ngã tại Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray nắm lợi thế

Galatasaray đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Liverpool với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà Rams Park trong trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League diễn ra vào rạng sáng 11/3. Chiến thắng này không chỉ mang lại lợi thế cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ trước trận lượt về tại Anfield mà còn đánh dấu lần thứ hai họ vượt qua đối thủ tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay.

Ngay từ những phút đầu, Liverpool đã chủ động kiểm soát thế trận nhằm làm giảm nhiệt bầu không khí cuồng nhiệt tại sân nhà của Galatasaray. Tuy nhiên, bất chấp áp lực ban đầu, đội chủ nhà đã bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7. Từ một quả phạt góc, Victor Osimhen đánh đầu chuyền ngang khung thành, tạo điều kiện cho Mario Lemina dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Giorgi Mamardashvili đang ở thế bị động.

Cầu thủ Galatasaray ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Ít phút sau, Osimhen suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nhưng cú đánh đầu của anh lại đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc. Khi trận đấu dần ổn định, cả hai đội đều có những khoảng thời gian kiểm soát bóng đáng kể. Mohamed Salah và Hugo Ekitike là những cái tên nổi bật bên phía Liverpool, nhưng Galatasaray mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Mamardashvili đã phải bay người cứu thua xuất thần để từ chối cú dứt điểm của Davinson Sanchez. Osimhen tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi sút vọt xà trong tư thế không bị kèm. Hàng thủ Liverpool đã phải chống đỡ vất vả trước sức ép liên tục từ Noa Lang và Gabriel Sara trong một hiệp một đầy sôi động. Dù thế trận đôi công diễn ra hấp dẫn, không có thêm bàn thắng nào được ghi trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục nhập cuộc mạnh mẽ và Alexis Mac Allister suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa chỉ trong hai phút đầu. Mặc dù lối chơi phối hợp của The Reds có phần vượt trội so với đại diện Süper Lig, họ vẫn dễ bị tổn thương trước những pha phản công nhanh.

Abdulkerim Bardakci đã có pha dứt điểm nguy hiểm, nhắc nhở Liverpool về mối đe dọa tấn công của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Phút 60, Salah bị rút ra sân sau một màn trình diễn cá nhân không mấy ấn tượng. Ít phút sau, Osimhen đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, trong khi Ibrahima Konate suýt phải trả giá đắt cho đường chuyền về bất cẩn.

Hai đội bỏ lỡ một vài cơ hội ghi bàn trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Những phút cuối trận chứng kiến Ekitike bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Ugurcan Cakir, người đã kịp thời duỗi chân phá bóng. Sau đó, Liverpool cũng có một bàn thắng bị từ chối vì Konate để bóng chạm tay. Trận đấu kết thúc trong sự căng thẳng tột độ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, giúp Galatasaray bảo toàn chiến thắng quan trọng.

Kết quả này củng cố thành tích ấn tượng của Galatasaray trên sân nhà, khi họ chỉ thua 2 trong 47 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 34, hòa 11) và bất bại trong 11 trận sân nhà gần nhất tại vòng knock-out Cúp C1/Champions League (thắng 7, hòa 4).

Về phía Liverpool, chuỗi ba trận thắng sân khách liên tiếp trên mọi đấu trường đã chấm dứt. Tuy nhiên, với cách biệt chỉ là một bàn, "Lữ đoàn đỏ" vẫn có lý do để tự tin lật ngược thế cờ trong trận lượt về trên sân nhà Anfield vào tuần tới.