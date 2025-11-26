HLV Pep Guardiola thừa nhận sai lầm tai hại khiến Man City thua sốc

Đêm qua, Man City đã bất ngờ hứng chịu thất bại 0-2 trước Leverkusen ngay trên sân nhà Etihad ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Ở trận đấu này, HLV Pep Guardiola thực hiện 10 điều chỉnh so với trận thua 1-2 trước Newcastle cuối tuần trước ở giải Ngoại hạng Anh. Trong đó, tiền đạo chủ lực của CLB, Erling Haaland ngồi dự bị.

Đội hình ra sân của Man City trong trận đấu với Leverkusen (Ảnh: Sky Sports).

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thừa nhận ông mạo hiểm quá mức khi tung ra sân đội hình dự bị ở Champions League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Có quá nhiều thay đổi, dẫn tới xáo trộn trong đội hình”.

Ông lý giải về quyết định của mình: “Tôi nghĩ trong một mùa giải kéo dài, đội bóng phải thi đấu liên tục với nhịp độ hai, ba ngày một trận. Do đó, tất cả đội hình đều phải được xoay tua. Nhưng có lẽ hôm nay tôi đã làm quá, nhìn vào kết quả là đủ thấy điều đó.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm như vậy. Đúng là quá mức. Giờ thì tôi đã nhận ra điều đó. Trước trận đấu, trực giác mách bảo với tôi rằng đội đang tập luyện tốt, với tinh thần tích cực. Ở trận đấu tại Champions League trên sân nhà, vị thế của chúng tôi cũng ổn nên tôi quyết định thử nghiệm. Nhìn về phía trước, chúng tôi còn gặp Fulham, Sunderland, Real Madrid, rất nhiều trận liên tiếp. Không thể bắt Erling Haaland chơi đủ 95 phút trong mọi trận đấu được.

Tôi có cảm giác sau đợt tập trung đội tuyển, từ giờ đến tháng 3 năm sau, Man City cứ ba hoặc bốn ngày lại đá một trận. Không ai có thể chịu đựng nổi quãng thời gian ấy”.

HLV Guardiola thừa nhận các cầu thủ đá chính trước Leverkusen chịu áp lực quá lớn: “Tôi nghĩ họ thi đấu chỉ để không mắc sai lầm, sợ làm hại cả đội. Khi bạn không tự do và thoải mái, bạn không thể chơi hết khả năng”.

HLV Pep Guardiola thừa nhận sai lầm vì thay đổi quá nhiều vị trí (Ảnh: Getty).

Thất bại trước Leverkusen khiến chuỗi 23 trận bất bại trên sân nhà ở vòng bảng Champions League của Man City bị chấm dứt, đồng thời đẩy họ xuống tạm xếp thứ 6 với 10 điểm sau 5 trận. Theo thể thức mới, 8 đội đứng đầu sau vòng bảng sẽ vào thẳng vòng 1/8.

Trận đấu tiếp theo của Man City ở Champions League sẽ là chuyến làm khách đầy thử thách trước Real Madrid vào ngày 10/12. Tuy nhiên, Guardiola không tỏ ra lo lắng về cơ hội góp mặt trong top 8. “Chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho trận gặp Real Madrid”, ông khẳng định.