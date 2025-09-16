Thống kê tệ hại của HLV Amorim khi dẫn dắt Man Utd

Man Utd vừa phải gánh chịu thêm một thất bại thảm hại nữa trong mùa giải mới, khi để Man City đánh bại với tỷ số 3-0 ở trận derby thành Manchester thuộc vòng 4 Premier League vào cuối tuần qua.

Chỉ sau 5 trận trên mọi đấu trường, đoàn quân của HLV Ruben Amorim đã để thua tới 3 trận, chỉ giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa. Theo thống kê của Opta, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có tỷ lệ thắng tệ nhất trong số các HLV của Man Utd đã dẫn dắt 25 trận đấu trở lên trong 80 năm qua, kể từ năm 1945 đến nay.

Man Utd nhận thất bại đáng xấu hổ trước Man City với tỷ số 0-3 vào cuối tuần qua (Ảnh: Getty).

Theo đó, HLV Amorim chỉ giành chiến thắng trong 36,2% số trận đấu mà ông dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford (17 trận thắng trong tổng số 47 trận đấu trên mọi đấu trường).

Người tiền nhiệm của Amorim là Erik Ten Hag có tỷ lệ chiến thắng là 54,7%, trong khi David Moyes, người bị sa thải trong mùa giải đầu tiên nắm quyền, đạt được tỷ lệ chiến thắng là 52,9%. Đặc biệt, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson là người có tỷ lệ chiến thắng cao nhất, lên tới 59,7%.

Đáng chú ý, ngay cả HLV Wilf McGuinness, người bị sa thải chỉ sau một mùa dẫn dắt Man Utd (mùa giải 1969-1970) vẫn có tỷ lệ chiến thắng cao hơn Amorim, với 36,3%, tương ứng 33 trận thắng trong số 99 trận dẫn dắt "Quỷ đỏ".

HLV Amorim là HLV dẫn dắt Man Utd có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong 80 năm qua (Ảnh: The Sun).

Kể từ khi đến sân Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái, Man Utd dưới sự dẫn dắt của Amorim chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận đấu ở Premier League, trong đó chỉ có 8 chiến thắng (để thua tới 16 trận và hòa 7 trận). Số điểm này tương ứng như Tottenham nhưng hiệu số bàn thắng bại tệ hơn là -13 so với -4.

Mọi chuyện có vẻ cũng không có gì thay đổi trong mùa giải này, khi Man Utd chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận mở màn tại Premier League - đánh dấu khởi đầu tệ nhất của họ trong một mùa giải kể từ mùa 1992-93.

Điều đáng nói là chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn kiên định với sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ của mình, khi ông khẳng định chấp nhận bị sa thải chứ không thay đổi đội hình 3-4-3 của mình.

Phát biểu sau trận thua Man City, HLV Amorim cho biết: "Đây không phải là thành tích mà chúng tôi nên có ở Man Utd. Tôi chấp nhận điều đó nhưng tôi sẽ không thay đổi.

Khi tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ thay đổi nhưng nếu không, họ cứ thay HLV. Chúng tôi sẽ nói về điều đó trong mỗi trận thua. Tôi đã chơi theo cách của tôi cho đến khi tôi muốn thay đổi".