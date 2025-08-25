Báo Trung Quốc nhận xét về bóng chuyền nữ Việt Nam sau trận thua ngược

Trong trận mở màn ở giải vô địch thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua ngược với tỷ số 1-3 trước đội xếp thứ 3 thế giới là Ba Lan ở Phuket (Thái Lan). Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt giành chiến thắng set 1 nhưng sau đó đã thất bại trong ba set sau đó trước đối thủ rất mạnh.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy nhiều nét tích cực dù thua Ba Lan (Ảnh: FIVB).

Dù không thể gây bất ngờ nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn nhận được lời khen ngợi từ báo chí Trung Quốc. Tờ 163 nhấn mạnh: “Ba Lan đã thực sự gặp khó khăn trước đội bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội bóng của HLV Tuấn Kiệt dù vắng mặt chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền nhưng vẫn thể hiện lối chơi đặc trưng của bóng chuyền châu Á.

Ba Lan, đội bóng chuyền xếp thứ 3 thế giới, đã chịu cú sốc khi thất bại trong set đấu đầu tiên trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù chưa từng có kinh nghiệm tham dự giải thế giới nhưng các học trò của HLV Tuấn Kiệt đã thể hiện điều tích cực.

Trước giải, nhân tố chủ chốt của họ là Bích Tuyền đã rút lui, khiến danh sách của họ chỉ còn 13 người. Trong trận gặp Ba Lan, nếu Thanh Thuý có thể chơi tốt hơn một chút thì đối thủ có thể gặp khó khăn hơn nhiều”.

Dù mới lần đầu tiên thi đấu ở giải thế giới nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khiến Ba Lan gặp khó (Ảnh: FIVB).

Không chỉ báo giới Trung Quốc, nữ VĐV xuất sắc nhất Ba Lan, Magdalena Stysiak, cũng thừa nhận đội nhà gặp khó khăn. Cô cho biết: “Trận mở màn giải đấu này luôn rất phức tạp. Chúng tôi tôn trọng đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Họ đã thi đấu tốt. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng chúng tôi thi đấu rất tệ ở set đầu tiên. Sau đó, chúng tôi đã trở lại với phong cách của mình.

Việc thua set đấu đầu tiên trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ là bài học quý giá cho Ba Lan trong suốt giải đấu”.

Magdalena Stysiak là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi ghi tới 29 điểm (23 pha tấn công, 6 lần chắn bóng thành công).

Vào lúc 17h hôm nay (25/8), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Đức (thứ 11 thế giới). Đây là thử thách lớn khác của thầy trò HLV Tuấn Kiệt. Ở trận ra quân, Đức đã dễ dàng thắng 3-0 trước Kenya.